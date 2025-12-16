יום שלישי, 16.12.2025 שעה 10:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"עצוב שזה מגיע לרמה של פגיעה פיזית בשחקן"

שוער בני סכנין מוחמד אבו ניל שנפגע מבקבוק שנזרק על ידי אוהדי בית"ר: "לא צריכים להגיע למצב כזה, נלמד מההפסד". שרון מימר: "בית"ר התישה אותנו"

|
מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)
מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)

בני סכנין יכולה אתמול הייתה לרדת מאוכזבת מההפסד הצורב 2:1 לבית"ר ירושלים משער שנכבש בתוספת הזמן. חניכיו של שרון מימר עלו ליתרון משער של אחמד סלמן, אבל לא ידעו לשמור עליו. במהלך המשחק נרשם אירוע חריג כאשר מיציע אוהדי בית"ר נזרק לעברו של השוער מוחמד אבו ניל בקבוק מים.

אבו ניל נזקק לטיפול בעקבותיו המשחק הופסק למספר דקות: "מאוד מתסכל שזה מגיע לרמות האלה של פגיעה פיזית בשחקן. אנחנו לא צריכים להגיע לזה. אנחנו באים למשחק כדורגל כדי שאנשים ייהנו", אמר השוער. על ההפסד אמר: "כואב שאנחנו מפסידים לבית"ר, זה משחק שחשוב למועדון ולקהל שלנו. בכל מקרה אני מאוד גאה שאני חלק מהמועדון הזה ומסגל השחקנים הקיים. אני חושב שעשינו אתמול עבודה קבוצתית טובה ואני בטוח שנלמד מההפסד הזה ונשפר את מה שצריך כדי להיראות טוב יותר בעתיד".

שרון מימר הוסיף: "ב-20 דקות האחרונות בית"ר הכניסה מחליפים איכותיים כמו עומר אצילי ואנחנו נכנסנו לעייפות וזה בא לידי ביטוי בצורת המשחק. עבדנו סך הכל בצורה טובה ויכולנו גם לעקוץ לקראת סיום. לא באנו להתבטל ואקח את הדברים הטובים. בית"ר התישה אותנו, היא קבוצה ברמה גבוהה מאוד".

שרון מימר (רדאד גשרון מימר (רדאד ג'בארה)

על כך שקהל של סכנין לא היה נוכח בגלל ההסכם שקהל חוץ לא מגיע למשחקים בין שתי הקבוצות אמר: "קהל זה דבר חשוב לקבוצה והמשחק בשביל הקהל ואנחנו מרגישים היטב את הקהל שלנו בדוחא". לקראת אשדוד אמור לחזור חסן חילו: "כיף לחזור הביתה, אשדוד לא פראיירית, אבל נעשה הכל כדי להגיע מוכנים הכי טוב למשחק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */