"עצוב שזה מגיע לרמה של פגיעה פיזית בשחקן"

בני סכנין יכולה אתמול הייתה לרדת מאוכזבת מההפסד הצורב 2:1 לבית"ר ירושלים משער שנכבש בתוספת הזמן. חניכיו של שרון מימר עלו ליתרון משער של אחמד סלמן, אבל לא ידעו לשמור עליו. במהלך המשחק נרשם אירוע חריג כאשר מיציע אוהדי בית"ר נזרק לעברו של השוער מוחמד אבו ניל בקבוק מים.

אבו ניל נזקק לטיפול בעקבותיו המשחק הופסק למספר דקות: "מאוד מתסכל שזה מגיע לרמות האלה של פגיעה פיזית בשחקן. אנחנו לא צריכים להגיע לזה. אנחנו באים למשחק כדורגל כדי שאנשים ייהנו", אמר השוער. על ההפסד אמר: "כואב שאנחנו מפסידים לבית"ר, זה משחק שחשוב למועדון ולקהל שלנו. בכל מקרה אני מאוד גאה שאני חלק מהמועדון הזה ומסגל השחקנים הקיים. אני חושב שעשינו אתמול עבודה קבוצתית טובה ואני בטוח שנלמד מההפסד הזה ונשפר את מה שצריך כדי להיראות טוב יותר בעתיד".

שרון מימר הוסיף: "ב-20 דקות האחרונות בית"ר הכניסה מחליפים איכותיים כמו עומר אצילי ואנחנו נכנסנו לעייפות וזה בא לידי ביטוי בצורת המשחק. עבדנו סך הכל בצורה טובה ויכולנו גם לעקוץ לקראת סיום. לא באנו להתבטל ואקח את הדברים הטובים. בית"ר התישה אותנו, היא קבוצה ברמה גבוהה מאוד".

שרון מימר (רדאד ג'בארה)

על כך שקהל של סכנין לא היה נוכח בגלל ההסכם שקהל חוץ לא מגיע למשחקים בין שתי הקבוצות אמר: "קהל זה דבר חשוב לקבוצה והמשחק בשביל הקהל ואנחנו מרגישים היטב את הקהל שלנו בדוחא". לקראת אשדוד אמור לחזור חסן חילו: "כיף לחזור הביתה, אשדוד לא פראיירית, אבל נעשה הכל כדי להגיע מוכנים הכי טוב למשחק".