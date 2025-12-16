יום שלישי, 16.12.2025 שעה 10:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

ההתאחדות הגרילה את רבע גמר הגביע האזורי

לאחר שבאופ”א פרסמו כי נציגה חובבנית מליגה א’ תפגוש בקיץ את נציגות ספרד, הונגריה ולטביה באירופה, כעת הוגרלו המשחקים המקומיים בצפון ובדרום

|
גביע האזורים (יונתן גינזבורג)
גביע האזורים (יונתן גינזבורג)

לאחר הגרלת גביע החובבים של אופ"א, שיתקיים בקיץ 2026, התקיימה לה הגרלת שלב רבע גמר גביע האזורים המקומי, לקבוצות ליגה א' צפון ודרום. ההתאחדות לכדורגל הגרילה את משחקי שלב רבע הגמר הן בצפון והן בדרום, משחקים שיתקיימו ב-27/01/2026, יום שלישי בשבוע, או במועד הסמוך לו.

רבע גמר גביע האזורי, צפון

הפועל בית שאן – עירוני נשר
הפועל אום אל פאחם – הפועל עירוני עראבה
מכבי נווה שאנן – הפועל ע באקה אל גרבייה
הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל

רבע גמר גביע האזורי, דרום

מ.כ צעירי טירה – הפועל אזור
מכבי קריית גת – בית"ר נורדיה ירושלים
מ.כ ירושלים – מ.ס. דימונה
מכבי יבנה – הפועל הרצליה

ומה הלאה? משחקי חצי הגמר בצפון וחצי הגמר בדרום צפויים להיערך ב-17/02/2026 והגמר האזורי, הן בצפון והן בדרום, עשוי להתקיים ב-18/03/2026. הגמר הסופי, שיפגיש בין קבוצת ליגה א' צפון לקבוצת ליגה א' דרום צפוי עתיד להתקיים בין התאריכים 27-28/04/2026, בו נדע מי הנציגה שתייצג את ישראל והליגות הנמוכות בטורניר החובבים של אופ"א שהוגרל.

גביע האזורים הבינלאומי, עליו אחראית אופ"א, מתקיים אחת לשנתיים על אדמת אירופה, הכולל נציגה ישראלית (בדרך כלל). הטורניר החל בשנת 1999, כשמאז השתתפו בטורניר שתי נבחרות מוסמכות ישראליות שהורכבו משחקנים חובבים, מכבי צור שלום, מ.ס. כרמיאל/צפת (פעמיים), הפועל בקעת הירדן (פעמיים) ועירוני טבריה, שהגיעה עד לסיבוב השני – היסטוריה ישראלית.

בעונת 2023/24, עירוני נשר, מליגה א' צפון, גברה 1:2 על הפועל בקעת הירדן מליגה א' דרום, שבאותה עת ירדה לליגה ב'. נשר הייתה אמורה להופיע בטורניר הבינלאומי של אופ"א, גביע האזורים, אלא שהמדינה המארחת הייתה קזחסטן, מדינה שלא איפשרה להוציא את נשר מישראל, זאת לאחר שיכלול כל הפרמטרים ועל כן הוחלט להדיחה מהטורניר, המתקיים אחת לשנתיים.

את גביע האזורים של אופ"א, גביע הקבוצות החובבניות באירופה, בשנת 2025, קטפה אראגון הספרדית, לאחר שניצחה 0:1 את דולנוסלסקי הפולנית, משער של דניאל טורקל בדקה ה-121(!). המשחק התקיים באצטדיון קמפו די אקווה-ויבה שבסן מרינו. אראגון היא האלופה הרביעית שמגיעה מספרד, ומובילה היא על פני קבוצות איטלקיות, להן שלוש אליפויות.

בין שלל הסטטיסטיקות המעניינות של גביע האזורים של אופ"א, נציג ישראלי אחד. עם פתיחת הטורניר, בשנת 1999, אבי בן עזרא, שהיה חלק מנבחרת ישראלית של שחקנים חובבים (מליגות נמוכות), סיים כמלך השערים, עם שישה שערים דאז. עד היום, רק שני שחקנים הבקיעו תשעה שערים (השיא בטורניר): סרחיי צ'ודאק מבריטניה וזולטן ורגה מהונגריה. 

בעונה החולפת, עונת 2024/25, כאמור, הפועל הרצליה התמודדה מול הפועל מרמורק בגמר גביע האזורים המקומי, הרי שמליגה א' צפון לא הייתה ולו נציגה אחת, נוכח סגירת הליגה בעקבות חשדות חמורים לפגיעה בטוהר המשחק. הקבוצה של עידן דוד ניצחה 1:2 משערים של גל קתבי ואביאל בן חמו וזכתה בפרס כספי, שני בתולדותיה, בגובה של 60,000 אלף שקלים.

