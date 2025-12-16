יום שלישי, 16.12.2025 שעה 09:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

חטואל ונאווי חוזרים, ניסיון להכשיר את רמירז

השניים ישובו לסגל הפועל חיפה מול הפועל י-ם, ספק אם הבלם יהיה כשיר, מלול צפוי להמשיך במרכז ההגנה. במועדון יודעים: "אם נפסיד, לא עשינו כלום"

|
רותם חטואל (עמרי שטיין)
רותם חטואל (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה יכולים להיות מעודדים מהניצחון האחרון על עירוני טבריה שהקפיץ את הקבוצה למקום התשיעי ושם מתרכזים במשחק הקרוב בטדי מול הפועל ירושלים ביום שבת.

מי שיחזרו לסגל הם צמד המוצהבים רותם חטואל ורוי נאווי, שלא היו בסגל מול טבריה. בנוסף, בהפועל חיפה ינסו להכשיר את הבלם ברונו רמירז, אבל יש ספק גדול אם יהיה כשיר ונראה שהקפטן דור מלול ימשיך לשחק כבלם. רז’יס אנדו שקיבל את חולצת ההרכב גילה יכולת טובה ממשחקים קודמים וצפוי להמשיך לזכות בקרדיט. שביעות רצון נרשמה גם מיעד גונן שנכנס כמחליף והיה מעורב בשער השני שסלל את הניצחון.

בעקבות תוצאות המחזור האחרון והעובדה שהתחתית בוערת והכל צפוף, הרצון הוא לייצר ניצחון שני ברציפות ולברוח מהקו האדום. "אם חלילה נפסיד מול הפועל ירושלים, לא עשינו כלום בניצחון מול טבריה. אנחנו רחוקים רק ארבע נקודות מירושלים שמתחת לקו האדום ואסור לנו למעוד שם", אמרו בהפועל חיפה.

ברונו רמירז (עמרי שטיין)ברונו רמירז (עמרי שטיין)

בתוך כך, במועדון משיכים להתרכז לקראת ינואר בחיפוש אחרי בלם זר ועד כה לפחות הדבר לא יוצא לפועל. לקבוצה יש מספר מועמדים, אבל בכל מקרה כל בלם שיוחתם בסופו של דבר יוכל להירשם רק עם פתיחת חלון העברות בינואר.

