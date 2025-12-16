חטואל ונאווי חוזרים, ניסיון להכשיר את רמירז

בהפועל חיפה יכולים להיות מעודדים מהניצחון האחרון על עירוני טבריה שהקפיץ את הקבוצה למקום התשיעי ושם מתרכזים במשחק הקרוב בטדי מול הפועל ירושלים ביום שבת.

מי שיחזרו לסגל הם צמד המוצהבים רותם חטואל ורוי נאווי, שלא היו בסגל מול טבריה. בנוסף, בהפועל חיפה ינסו להכשיר את הבלם ברונו רמירז, אבל יש ספק גדול אם יהיה כשיר ונראה שהקפטן דור מלול ימשיך לשחק כבלם. רז’יס אנדו שקיבל את חולצת ההרכב גילה יכולת טובה ממשחקים קודמים וצפוי להמשיך לזכות בקרדיט. שביעות רצון נרשמה גם מיעד גונן שנכנס כמחליף והיה מעורב בשער השני שסלל את הניצחון.

בעקבות תוצאות המחזור האחרון והעובדה שהתחתית בוערת והכל צפוף, הרצון הוא לייצר ניצחון שני ברציפות ולברוח מהקו האדום. "אם חלילה נפסיד מול הפועל ירושלים, לא עשינו כלום בניצחון מול טבריה. אנחנו רחוקים רק ארבע נקודות מירושלים שמתחת לקו האדום ואסור לנו למעוד שם", אמרו בהפועל חיפה.

ברונו רמירז (עמרי שטיין)

בתוך כך, במועדון משיכים להתרכז לקראת ינואר בחיפוש אחרי בלם זר ועד כה לפחות הדבר לא יוצא לפועל. לקבוצה יש מספר מועמדים, אבל בכל מקרה כל בלם שיוחתם בסופו של דבר יוכל להירשם רק עם פתיחת חלון העברות בינואר.