פדראו חזר להתאמן, סימני שאלה לגבי כשירותו

במכבי חיפה מנסים להתמקד בשני מישורים. הראשון הוא להגיע הכי מוכנים מקצועית למשחק מול בית"ר ירושלים בשבוע הבא בסמי עופר לעיני 30 אלף אוהדים, משחק מאתגר במיוחד עבור החיפאים שרוצים להמשיך ברצף הטוב של שלושת הניצחונות האחרונים ולהגיע לאחד מהמקומות שמובילים לאירופה בסיום העונה, והשני בגזרת הרכש לקראת חלון העברות בינואר.

נכון לעכשיו המטרה בגזרת הרכש הייתה ונותרה לצרף בעיקר שחקן בתפקיד 10 מתחת לחלוץ ושחקן כנף בצד ימין. במכבי חיפה יודעים היטב שבשל הכישלון הצורב של השנה בכל מה שנוגע לחלק גדול של שחקני הרכש, אין הפעם מקום לטעויות. לגבי שחקני הכנפיים שיש היום, קנג'י גורה שפותח בכנף שמאל נראה במשחק האחרון מול ריינה הרבה יותר טוב, בזמן שבכנף ימין יש את קני סייף ודלוב חזיזה.

סייף זוכה למחמאות ולא מן הנמנע שיפתח גם מול בית"ר ירושלים. למכבי חיפה יש שחקן כנף נוסף, סוף פודגוראנו, שלא נכלל בסגל בשני המשחקים האחרונים ואמור לחזור לסגל מול בית"ר בעקבות חסרונם של עבדולאי סק ויילה בטאי. פודגוראנו שמסיים חוזה בקיץ ולא יזכה להארכת חוזה אמור לכלכל את צעדיו לקראת ינואר, במיוחד אם וכאשר יגיע שחקן כנף נוסף.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

מי שחזר להתאמן באופן מלא, אבל לגביו יש ספק אם יהיה כשיר בחודש הקרוב, הוא הבלם פדראו שלא אחת מתלונן על כאבים מתמשכים באזור הפציעה שעבר. ההערכה בקבוצה היא שתוך שבועיים ניתן יהיה לדעת אם הפציעה סופית מאחורי פדראו והוא יכול לחזור לעניינים או שבמועדון יצטרכו לעשות חושבים לגבי השחקן.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' קיבל זריקה באזור הקרסול ויש ניסיון להכשירו. בכל מקרה יובאנוביץ' הפך מחלוץ שני בהיררכיה, אחרי גיא מלמד שממקום של חלוץ שלישי הפך לחלוץ ראשון, וטברינטה סטיוארט שהפך לחלוץ שני.