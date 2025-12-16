יום שלישי, 16.12.2025 שעה 18:40
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

רבע 2, 02:30: דובאי - מכבי ת"א 51:47

יורוליג, מחזור 16: הצהובים מתקשים למול האיכויות של המארחת בצבע ומשלוש, סורקין שומר את האורחת במשחק. קטש יצליח לרשום ניצחון שלישי ברצף במפעל?

|
לוני ווקר (Begum Unal)
לוני ווקר (Begum Unal)

ייתכן, אבל רק ייתכן, שהעונה של מכבי תל אביב מתחילה לקבל צורה שונה. אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, שכללו גם שני ניצחונות רצופים לראשונה ביורוליג, היום (שלישי), הצהובים רוצים להמשיך בשעה זו במומנטום החיובי ופוגשים את דובאי במסגרת המחזור ה-16 של המפעל והשבוע הכפול.

החבורה של עודד קטש כאמור מגיעה במצב רוח מרומם, כאשר זה התחיל לפני 12 ימים עם 65:83 על ז’לגיריס קובנה, המשיך עם 73:104 על מכבי ראשון לציון, 84:92 נהדר על וילרבאן במשחק החזרה לארץ ביורוליג ולפני שלושה ימים 65:86 על הפועל גליל עליון. כעת, כשהצהובים במאזן של 10:5, הם ינסו להמשיך להתקדם ולברוח עוד מהתחתית, רגע לפני שבחמישי יפגשו את ולנסיה.

בצד השני של המתרס, דובאי, שזו כמובן שנה ראשונה שלה במפעל, יחד עם המאמן יוריצה גולמאץ, נמצאים במקום ה-12 עם מאזן של 8:7 שלילי ורוצים ניצחון במסגרת השבוע הכפול. המארחת מגיעה לאחר שבמחזור האחרון במפעל, היא ניצחה 88:89 דרמטי את באיירן מינכן.

רבע ראשון: 23:30 לדובאי 

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין.

חמישיית דובאי: אוודו אבאס, ג’סטין אנדרסון, מפיאונדו קבנגלה, מקינלי וורייט, פיליפ פטרושב.

# 10:00-5:00: רומן סורקין פתח חזק את המשחק עם שתי שלשות רצופות, והעלה את הצהובים ליתרון. קבנגלה סיים בדאנקים אצל המארחת, יחד עם נקודות וורייט העבירו את ההובלה. שלשה של הורד נענתה באחת של אנדרסון, וסל ועבירה של הפורוורד של קטש החזירו את המשחק לשוויון, 14:14 אחרי 5 דקות של משחק.

# 5:00-0:00: פטרושב נכנס למשחק עם שני דאנקים קלים בצבע, ושלשה שלישית של אנדרסון העלתה את המארחת ליתרון שיא של 9 נקודות ופסק זמן מהיר של קטש. ממנו הצהובים חזרו עם שלשה של תמיר בלאט. הקבוצה של עודד המשיכה לתת שלשות חופשיות למארחת ואחת כזו על הבאזר של ברטנס קבע את תוצאת הרבע על 23:30 לדובאי.

רבע שני

# 10:00-5:00: איזו פתיחת רבע של הצהובים. ריצת 0:12, בהובלת טי ג’יי ליף ו-וויל ריימן, תוך שתיים וחצי דקות החזירה את ההובלה לאורחת. דווקא אחרי שהחמישייה הפותחת חזרה למגרש הריצה נעצרה עם שלשות של ברטנס, וורייט ואבאס. סורקין השיג סל ועבירה אבל החטיא מהעונשין, ובזכות סל מהמתפרצת השאיר את היתרון אצל מכבי.

