יום שלישי, 16.12.2025 שעה 22:02
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
38%1476-142916מכבי ת"א15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1261-117215באיירן מינכן18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

מחצית: הפועל ת"א - הכוכב האדום 37:40

יורוליג, מחזור 16: צמוד במשחק ההיסטורי, כשאוטורו וברייאנט מובילים את האדומים ליתרון קטן. מקינטייר, אוג'יילה ובאטלר שומרים את האורחת בתמונה

|
וסיליה מיציץ' מנסה לעבור את ניקולה קאליניץ' (רועי כפיר)
וסיליה מיציץ' מנסה לעבור את ניקולה קאליניץ' (רועי כפיר)

806 ימים היא חיכתה לזה וזה סוף סוף קורה. הערב (שלישי) הפועל תל אביב מארחת משחק אירופי כאן בישראל, ובשעה זו החבורה של דימיטריס איטודיס פוגשת את הכוכב האדום בלגרד בארנה בירושלים במסגרת המחזור ה-16 של המפעל הבכיר ביבשת, היורוליג, במטרה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון בטבלה.

כזכור, הפעם האחרונה שהאדומים אירחו בארץ היה אי שם לפני שנתיים וחודשיים, בשלושה באוקטובר 2023 ליתר דיוק, אז הקבוצה אירחה את לובליאנה ביורוקאפ וכמובן שהשתנה הרבה מאז. זה לא אותו מאמן, לא אותו סגל, לא אותה עוצמה של מועדון וכאמור, לא אותו מפעל, כשמאז הקבוצה הישראלית קפצה קדימה אל עבר הבמה היבשתית הגדולה ביותר.

כעת, כשהפועל ת”א נמצאת במקום הראשון ביורוליג, היא מארחת משחק בישראל דווקא בארנה, עקב העובדה שהאולם ביד אליהו תפוס בעקבות סדרת הופעות. סוללת הכוכבים האדומה במאזן של 4:11 מגיעים אחרי שני ניצחונות רצופים במפעל, 74:79 ו-80:87 על וירטוס בולוניה ו-וילרבאן בהתאמה ובמשחק הערב איטודיס רוצה רק ניצחון במסגרת השבוע כפול רגע לפני המשחק מול פנאתינייקוס בחמישי.

עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה ברייאנט מכוון את הידית (רועי כפיר)
דן אוטורו. יחווה את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)דן אוטורו. יחווה את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)
רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)

בצד השני של המתרס, ניצבת הכוכב האדום, שנמצאת גם היא בחלק העליון של הטבלה ועם מאזן של 6:9, מגיעה אחרי הפסד בדרבי מול פרטיזן בלגרד במחזור הקודם, כשלפני כן היא גם נכנעה לברצלונה, כך שעם שני הפסדים רצופים, לסרבים אין מטרה אחרת חוץ מלחזור למסלול הניצחונות.

שחקני הפועל תל אביב בחימום (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב בחימום (רועי כפיר)
שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)
קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:21

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, איש וויינרייט, קולין מלקולם ודן אוטורו.

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: קודי מילר מקינטייר, דיאן דוידובאץ’, ניקולה קאליניץ’, ג’ורדן נוורה ודונטאס מוטייונס.

וסיליה מיציץ’ הראה רגע ראשון של קסם כשסיפק אסיסט יפה לדן אוטורו, שמתחת לסל הצליח לקלוע, רגע לפני שהצמד ביצע שידור חוזר בדרך ללייאפ. קודי מילר מקינטייר בצד השני פתח בצורה חזרה עם שמונה נקודות מתוך השמונה הראשונות של הכוכב האדום, כשאוטורו הגיב עם סל נוסף ואסיסט לאיש וויינרייט כדי להשוות.

קולין מלקולם מקבל את הכדור (רועי כפיר)קולין מלקולם מקבל את הכדור (רועי כפיר)
דן אוטורו מטביע (רועי כפיר)דן אוטורו מטביע (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה ברייאנט עולה לסל (רועי כפיר)

הראש בראש המשיך, כשהסנטר של האדומים סיפק עוד שתי נקודות כדי לשמור את המארחת בתמונת השוויון, עד שאלייז’ה ברייאנט שלח שלשה ראשונה מדויקת כדי לתת הובלה לצד האדום. כריס ג’ונס ו-וויינרייט הצטרפו עם שתי זריקות מדויקות מחוץ לקשת, כשג’ארד באטלר שעלה מהספסל סיפק חמש נקודות רצופות משלו כדי להוריד את הקבוצות בסיום הרבע בשוויון.

אלייזאלייז'ה בראיינט עם הכדור (אורן בן חקון)

רבע שני:

סמי אוג’יילה הצליח לקלוע ארבע נקודות רצופות לזכות האורחת ופתח לראשונה במשחק פער של שני מהלכים, אבל ברייאנט סיפק שתי שלשות אדירות כדי להשיב את ההובלה לדימיטריס איטודיס. מקינטייר הגיב בשלשה משלו, לפני שג’ונתן מוטלי דייק פעמיים מהקו וג’ונס הוסיף עוד זריקה מדויקת מהקשת. 

אלייזאלייז'ה בראיינט זורק (אורן בן חקון)
דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)

ג’ורדן נוורה התעורר וקלע סל שדה ועוד שתי זריקות מארבע מהקו, וברייאנט עלה לדו ספרתי עם ג’אמפ שוט כדי לשמור על ההובלה בנקודה, כשתומר גינת הצטרף ורשם נקודות ראשונות לערב. אוטורו הקפיץ את הקהל בארנה עם דאנק מפלצתי אחרי אסיסט של קולין מלקולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */