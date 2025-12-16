מחצית: הפועל ת"א - הכוכב האדום 37:40

806 ימים היא חיכתה לזה וזה סוף סוף קורה. הערב (שלישי) הפועל תל אביב מארחת משחק אירופי כאן בישראל, ובשעה זו החבורה של דימיטריס איטודיס פוגשת את הכוכב האדום בלגרד בארנה בירושלים במסגרת המחזור ה-16 של המפעל הבכיר ביבשת, היורוליג, במטרה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון בטבלה.

כזכור, הפעם האחרונה שהאדומים אירחו בארץ היה אי שם לפני שנתיים וחודשיים, בשלושה באוקטובר 2023 ליתר דיוק, אז הקבוצה אירחה את לובליאנה ביורוקאפ וכמובן שהשתנה הרבה מאז. זה לא אותו מאמן, לא אותו סגל, לא אותה עוצמה של מועדון וכאמור, לא אותו מפעל, כשמאז הקבוצה הישראלית קפצה קדימה אל עבר הבמה היבשתית הגדולה ביותר.

כעת, כשהפועל ת”א נמצאת במקום הראשון ביורוליג, היא מארחת משחק בישראל דווקא בארנה, עקב העובדה שהאולם ביד אליהו תפוס בעקבות סדרת הופעות. סוללת הכוכבים האדומה במאזן של 4:11 מגיעים אחרי שני ניצחונות רצופים במפעל, 74:79 ו-80:87 על וירטוס בולוניה ו-וילרבאן בהתאמה ובמשחק הערב איטודיס רוצה רק ניצחון במסגרת השבוע כפול רגע לפני המשחק מול פנאתינייקוס בחמישי.

עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)

אלייז'ה ברייאנט מכוון את הידית (רועי כפיר)

דן אוטורו. יחווה את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)

רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)

בצד השני של המתרס, ניצבת הכוכב האדום, שנמצאת גם היא בחלק העליון של הטבלה ועם מאזן של 6:9, מגיעה אחרי הפסד בדרבי מול פרטיזן בלגרד במחזור הקודם, כשלפני כן היא גם נכנעה לברצלונה, כך שעם שני הפסדים רצופים, לסרבים אין מטרה אחרת חוץ מלחזור למסלול הניצחונות.

שחקני הפועל תל אביב בחימום (רועי כפיר)

שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)

קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:21

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, איש וויינרייט, קולין מלקולם ודן אוטורו.

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: קודי מילר מקינטייר, דיאן דוידובאץ’, ניקולה קאליניץ’, ג’ורדן נוורה ודונטאס מוטייונס.

וסיליה מיציץ’ הראה רגע ראשון של קסם כשסיפק אסיסט יפה לדן אוטורו, שמתחת לסל הצליח לקלוע, רגע לפני שהצמד ביצע שידור חוזר בדרך ללייאפ. קודי מילר מקינטייר בצד השני פתח בצורה חזרה עם שמונה נקודות מתוך השמונה הראשונות של הכוכב האדום, כשאוטורו הגיב עם סל נוסף ואסיסט לאיש וויינרייט כדי להשוות.

קולין מלקולם מקבל את הכדור (רועי כפיר)

דן אוטורו מטביע (רועי כפיר)

אלייז'ה ברייאנט עולה לסל (רועי כפיר)

הראש בראש המשיך, כשהסנטר של האדומים סיפק עוד שתי נקודות כדי לשמור את המארחת בתמונת השוויון, עד שאלייז’ה ברייאנט שלח שלשה ראשונה מדויקת כדי לתת הובלה לצד האדום. כריס ג’ונס ו-וויינרייט הצטרפו עם שתי זריקות מדויקות מחוץ לקשת, כשג’ארד באטלר שעלה מהספסל סיפק חמש נקודות רצופות משלו כדי להוריד את הקבוצות בסיום הרבע בשוויון.

אלייז'ה בראיינט עם הכדור (אורן בן חקון)

רבע שני:

סמי אוג’יילה הצליח לקלוע ארבע נקודות רצופות לזכות האורחת ופתח לראשונה במשחק פער של שני מהלכים, אבל ברייאנט סיפק שתי שלשות אדירות כדי להשיב את ההובלה לדימיטריס איטודיס. מקינטייר הגיב בשלשה משלו, לפני שג’ונתן מוטלי דייק פעמיים מהקו וג’ונס הוסיף עוד זריקה מדויקת מהקשת.

אלייז'ה בראיינט זורק (אורן בן חקון)

דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)

ג’ורדן נוורה התעורר וקלע סל שדה ועוד שתי זריקות מארבע מהקו, וברייאנט עלה לדו ספרתי עם ג’אמפ שוט כדי לשמור על ההובלה בנקודה, כשתומר גינת הצטרף ורשם נקודות ראשונות לערב. אוטורו הקפיץ את הקהל בארנה עם דאנק מפלצתי אחרי אסיסט של קולין מלקולם.