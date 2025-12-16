רבע 2, 06:55: א. לובליאנה - הפועל י-ם 26:20

קרב צמרת ענק בסלובניה. לאחר ההפסד בליגה המקומית הפועל ירושלים חוזרת לשחק ביורוקאפ, כאשר בשעה זו האדומים מהבירה מתארחים אצל אולימפיאה לובליאנה, זאת במסגרת המחזור ה-11 של המפעל. האם יונתן אלון וחבורתו ישמרו על הפסגה?

רצף הניצחונות הנהדר של הפועל י-ם בכל המסגרות הגיע לסיומו בשבת האחרונה עם הפסד לבני הרצליה, אך ביורוקאפ הוא עומד על שבעה והוא חי וקיים. יונתן אלון וחניכיו עומדים על מאזן 2:8 חיובי במפעל והם נמצאים במקום הראשון. כעת, האדומים שואפים להשיג ניצחון נוסף שיצהיר כוונות ויוכל לקרב אותם להבטחת אחד משני המקומות הראשונים.

כזכור, הירושלמים עברו תלאות עד אשר הגיעו לסלובניה, התכנון המקורי היה טיסה לצירך ומשם טיסה המשך, אך בעקבות תקלה במטוס קבוצתו של אלון חוותה עיכוב של מספר שעות, וכשנחתה בשווייץ היה זה כבר מאוחר מדי וירושלים החמיצה את הקונקשן.

בצד השני של המתרס, הסלובנים נמצאים במקום השלישי ויהוו אתגר לא פשוט להפועל י-ם, כשכזכור לובליאנה ניצחה את האדומים בסיבוב הקודם, 84:99, כאשר המשחק התקיים לפני חודשיים בתחילת אוקטובר. כעת, המארחת, שמגיעה אחרי הפסד למנרסה במחזור הקודם, רוצה לחזור למסלול ולעקוף את הירושלמים בטבלה.

רבע ראשון: 15:20 להפועל ירושלים

חמישיית לובליאנה: אומויה גיבסון, ג’וסף ג’ירארד, וויליאם מקנייר, מכיה צ’רקבניק ודיוויד סקארה.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

# 10:00-5:00: הירושלמים עלו ראשונים על הלוח אך נענו מיד בשלשה של הסלובנים. היתרון הלך מצד לצד כששתי הקבוצות לא היו מדויקות ואז שתי שלשות רצופות של ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס ושל אנתוני לאמב נתנו לחבורה של יונתן אלון מרווח מלובליאנה.

# 5:00-0:00: הקצב נרגע ושתי הקבוצות הרבו להחטיא כששתיהן מפגינות משחק הגנה טוב. המארחת הצליחה לחזור ולצמק את ההפרש לשתי נקודות בלבד, אבל שלשה של דמיטרו סקפינצב שמרה את הפער על 5 בסיום הרבע.