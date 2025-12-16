יום שלישי, 16.12.2025 שעה 19:59
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
17796-89110א. לובליאנה1
17829-89810בחצ'שהיר קולג'י2
16767-8669הפועל ירושלים3
15924-94410קלוז'4
15853-86110מנרסה5
15932-93010נפטונאס6
15861-82910אריס סלוניקי7
14871-85410רייר ונציה8
13824-7739וורוצלאב9
10956-76710המבורג10
 בית 2 
18822-92610בשיקטאש1
18717-80010בורק2
17743-87410טורק טלקום3
17771-87710בודוצ'נוסט4
15865-82310טרנטו5
14813-81010שמניץ6
14798-75210לונדון ליונס7
14943-83610אולם8
12872-77510לייטקבליס9
11882-75310פאניוניוס10

רבע 2, 06:55: א. לובליאנה - הפועל י-ם 26:20

יורוקאפ, מחזור 11: לאחר התחלת משחק מהוססת החבורה של יונתן אלון הצליחה לפתוח פער מהסלובנים ועלתה ליתרון נוח. האדומים ישמרו על פסגת המפעל?

|
ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)
ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)

קרב צמרת ענק בסלובניה. לאחר ההפסד בליגה המקומית הפועל ירושלים חוזרת לשחק ביורוקאפ, כאשר בשעה זו האדומים מהבירה מתארחים אצל אולימפיאה לובליאנה, זאת במסגרת המחזור ה-11 של המפעל. האם יונתן אלון וחבורתו ישמרו על הפסגה?

רצף הניצחונות הנהדר של הפועל י-ם בכל המסגרות הגיע לסיומו בשבת האחרונה עם הפסד לבני הרצליה, אך ביורוקאפ הוא עומד על שבעה והוא חי וקיים. יונתן אלון וחניכיו עומדים על מאזן 2:8 חיובי במפעל והם נמצאים במקום הראשון. כעת, האדומים שואפים להשיג ניצחון נוסף שיצהיר כוונות ויוכל לקרב אותם להבטחת אחד משני המקומות הראשונים.

כזכור, הירושלמים עברו תלאות עד אשר הגיעו לסלובניה, התכנון המקורי היה טיסה לצירך ומשם טיסה המשך, אך בעקבות תקלה במטוס קבוצתו של אלון חוותה עיכוב של מספר שעות, וכשנחתה בשווייץ היה זה כבר מאוחר מדי וירושלים החמיצה את הקונקשן.

בצד השני של המתרס, הסלובנים נמצאים במקום השלישי ויהוו אתגר לא פשוט להפועל י-ם, כשכזכור לובליאנה ניצחה את האדומים בסיבוב הקודם, 84:99, כאשר המשחק התקיים לפני חודשיים בתחילת אוקטובר. כעת, המארחת, שמגיעה אחרי הפסד למנרסה במחזור הקודם, רוצה לחזור למסלול ולעקוף את הירושלמים בטבלה.

רבע ראשון: 15:20 להפועל ירושלים

חמישיית לובליאנה: אומויה גיבסון, ג’וסף ג’ירארד, וויליאם מקנייר, מכיה צ’רקבניק ודיוויד סקארה.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

# 10:00-5:00: הירושלמים עלו ראשונים על הלוח אך נענו מיד בשלשה של הסלובנים. היתרון הלך מצד לצד כששתי הקבוצות לא היו מדויקות ואז שתי שלשות רצופות של ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס ושל אנתוני לאמב נתנו לחבורה של יונתן אלון מרווח מלובליאנה.

# 5:00-0:00: הקצב נרגע ושתי הקבוצות הרבו להחטיא כששתיהן מפגינות משחק הגנה טוב. המארחת הצליחה לחזור ולצמק את ההפרש לשתי נקודות בלבד, אבל שלשה של דמיטרו סקפינצב שמרה את הפער על 5 בסיום הרבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */