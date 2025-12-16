מחכים לקבוצה כמו כפפה: לידור כהן ודוד בן לולו

בזמן שמרבית הקבוצות יחפשו להן חלוץ, קשר או שחקן הגנה, ב"מדף" אפשר למצוא גם את לידור כהן, השוער בן ה-29, שפתח את העונה עם הפועל מרמורק וכך גם את דוד בן לולו, השוער בן ה-24, שפתח את העונה עם מכבי אתא ביאליק. השניים הוכיחו עצמם בשנים האחרונות, כשלידור עלה עם כפר שלם לליגה הלאומית ודוד שיחק עם הפועל אום אל פאחם בליגה הלאומית.

לידור כהן

הוא בן 29, מנוסה, חרוץ ואיכותי. לידור גדל במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים. משם עבר להפועל ירושלים ובעונת 2015/16 היה חלק מהסגל הרחב של האדומים מהליגה הלאומית, אך לא ראה דקות משחק. בעונה שאחרי, שיחק במדי מעלה אדומים מליגה ב' ובעונת 2017/18 חזר להפועל ירושלים ששיחקה בליגה א', עד שהגיעה פציעה והשביתה אותו לתקופה ארוכה.

בהמשך, לידור היה לשחקן מ.כ ירושלים, שמשון כפר קאסם, הפועל כפר שלם ובליגה הלאומית שיחק במדי הפועל נוף הגליל, הקבוצה היחידה מהליגה הלאומית, עד כה, שנתנה לו הזדמנות בליגה של הגדולים, כמו שאומרים – לשם מכוון גם בגילו היחסית מבוגר. לידור מבין טוב מאוד כי העונה החולפת הייתה רגע מכונן בקריירה שלו ורוצה להתקדם הוא, על אף גילו.

את העונה הנוכחית החל במדי הפועל מרמורק, אלא שבסופו של דבר, מקצועית, לא הסתדר מול הצוות המקצועי ונאלץ לעזוב. באותה תקוה מרמורק הייתה חסרה שחקנים בהגנה ובקישור, שלא לדבר בהתקפה. לידור לא יכול היה לקחת על כתפיו את כל הקבוצה והבין שללא חיזוקים דינה של מרמורק העונה רע מאוד (מה שקורה בפועל, הקבוצה לא מצליחה להתרומם).

בעונת 2023/24 היה חלק מעלייתה השנייה במספר של כפר שלם לליגה הלאומית, הליגה השנייה בטיבה בכדורגל הישראלי. תשעה שערים ספג באותה עת. את העונה החולפת אי מי שלא זוכר לו. עמד איתן מול הארציות בליגה א' דרום והוביל את בית"ר נורדיה ירושלים, יחד עם חבריו, לפלייאוף העלייה ללאומית מול הפועל נוף הגליל. גם לשמינית גמר גביע הגיע עם נורדיה ירושלים.

דוד בן לולו

הוא בן 24, צעיר, נמרץ ורוצה להוכיח לאתא ביאליק שוויתרה עליו מהר מדי. אבי סבג החליט להיפרד מהשוער, כשכרגע מדברים על עמית סרוסי כמחליפו, מי שהגיע ממש לא מזמן למכבי קריית גת. בתחילת העונה בן לולו הגיע לאתא ביאליק במטרה להוביל הקבוצה למקום גבוה בצמרת. לא מעט כספים הושקעו בקרייה המאוחדת.

דוד בן לולו (חג'אג' רחאל)

רשם תשעה משחקים מתחילת עונת 2025/26 בליגה א' צפון, כשספג שמונה שערים. בחמישה ממשחקיו שמר על רשת נקייה. למרות גילו הצעיר יחסית, נחשב לשוער איכותי ונמרץ שאפשר לסמוך עליו בין הקורות. לא פלא שכבר בעונה שעברה היה חלק מה-11 בהפועל אום אל פאחם, כשעוד שיחקה בליגה הלאומית. רשם 11 הופעות במועדון האדום, שירד לליגה א' בסוף.

בן לולו גדל במחלקת הנוער של הפועל חדרה וכשהגיע לגיל נוער שיחק במדי הפועל פתח תקווה והפועל קריית שמונה. לעונה שלישית נוער לא המשיך והגיע היישר לליגה א' צפון, כשחבר בעונת המשחקים 2020/21 למ.ס. טירה מליגה א' צפון. בהמשך, שיחק בהפועל בני פרדיס ובמכבי אתא ביאליק (קדנציה ראשונה), בין השנים 2022 ל-2024.