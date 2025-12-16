יום שלישי, 16.12.2025 שעה 08:53
"שחררו את מיינו": חולצת המחאה של אחיו ביציע

אמורים ממשיך לחטוף על היעדר הדקות של שחקני הבית: בנוסף לאחיו של הקשר, 2 צעירים עקצו בסטורי אחרי שספגו ביקורת ממאמן יונייטד ולא נותרו חייבים

|
קובי מיינו מול בורנמות' (IMAGO)
קובי מיינו מול בורנמות' (IMAGO)

מאמן מנצ’סטר יונייטד, רובן אמורים, עובר תקופה לא פשוטה וסופג ביקורות מכל כיוון. אתמול (שני), במהלך ה-4:4 מול בורנמות’ באולד טראפורד, שוב הזכירו לו את מיעוט הדקות של קובי מיינו כשאחיו של הקשר, ג’ורדן – כוכב תוכנית הריאליטי "אי האהבה" - נצפה באולד טראפורד עם חולצה שעליה הכיתוב: “שחררו את קובי מיינו".

מיינו בן ה-20 מתקשה לקבל קרדיט העונה, לא פתח אפילו פעם אחת בפרמייר ליג והסתפק ב-212 דקות בלבד בכל המסגרות, כולל עלייה מהספסל במחצית השנייה מול בורנמות’. אמורים שספג ביקורת פומבית מאגדות המועדון - ריו פרדיננד, פול סקולס וניקי באט - דחה את הטענות והבהיר כי לדעתו מיינו לא ניצל את ההזדמנויות שקיבל. לדבריו, שיטת המשחק עם שני קשרים פוגעת בסיכוייו, והוסיף כי במערך של שלושה קשרים ייתכן שהיה מקבל יותר דקות.

המאמן הפורטוגלי גם התייחס לביקורת הרחבה סביב התנהלותו והודה בכנות: “אנחנו לא משיגים את התוצאות שצריכות להיות למנצ’סטר יונייטד. הבעיה היא לא הביקורת, אלא זה שאנחנו לא מנצחים”. אמורים הוסיף כי כשהקבוצה מנצחת הכול מתקבל אחרת, והדגיש כי טובת הקבוצה קודמת לכל, גם כשמדובר בשחקני אקדמיה.

רובן אמורים (IMAGO)רובן אמורים (IMAGO)

ברקע, מיינו כבר ביקש בקיץ לצאת להשאלה - בקשה שנדחתה, כשנאפולי הייתה היעד המועדף עליו, והאיטלקים צפויים לשוב לתמונה בינואר. אבל הביקורת לא נעצרה בו: אמורים הזכיר גם שחקני אקדמיה נוספים וטען שאינם ברמה הנדרשת כרגע, ואלו לא נשארו חייבים.

המגן הארי אמאס והחלוץ צ’ידו אובי הגיבו בסטורי באינסטגרם, שהוסרו דקות לאחר מכן. אמאס העלה תמונה שלו זוכה בפרס שחקן החודש של שפילד וונסדיי, ואובי שנמצא בעונת פריצה בקבוצת ה-U21 עם חמישה שערים - שיתף חגיגת שער, רמז לדברים שנאמרו עליו. סביבת השחקנים הבהירה כי אינם מרוצים מההתבטאויות של המאמן, שבלטו במיוחד לאור המסורת המפוארת של יונייטד בשילוב בוגרי אקדמיה.

רובן אמורים והתגובות של צעירי יונייטד (IMAGO, צילום מסך)רובן אמורים והתגובות של צעירי יונייטד (IMAGO, צילום מסך)

אמורים עצמו המשיך בקו התקיף והבהיר כי לא יפעל מתוך סנטימנט: בעונתו, רק שלושה שחקני אקדמיה קיבלו הזדמנויות בקבוצה הבוגרת, והוא מעדיף להישען על שחקנים מנוסים או רכש יקר. בינתיים, מיינו ממשיך להמתין לבכורה בהרכב בליגה העונה, הלחץ הציבורי גובר – והשאלה הגדולה היא האם ינואר יביא איתו שינוי, או פרידה זמנית מאולד טראפורד.

