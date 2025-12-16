התכשיט של בית"ר: עדי יוני הדליק את ירושלים

עדי יונה הדליק את העיר ירושלים עם צמד גדול, היה בכל מקום במגרש עם חילוצים, תנועה ללא כדור, דריבל, הכל מהכל. בית״ר ניצחה את בני סכנין 1:2 במשחק אמוציונלי עם מחצית שנייה במעמד צד אחד, אבל האם זה ניצחון של אלופים? עוד מוקדם לקבוע, אבל בית״ר חזק במאבק בצמרת הליגה.

בפרק חדש בפודקאסט בית"ר סיכמנו את המשחק: עדי יונה כיכב, ירדן שועה עם בישול ומסירת מפתח לשער הניצחון, הבלמים של בית״ר פנטסטיים והקבוצה בדרך הנכונה.

יצחקי: הגיע לנו לנצח

וגם: הספסול של עומר אצילי, היכולת של ג’ונבוסקו קאלו, המבחן הבא בסמי עופר, ההחתמות שבדרך, האווירה המטורפת בטדי והדו״ח החמור שהוגש נגד בית״ר בעקבות הקריאות הגזעניות והשלכת חפצים לדשא, והעונש הצפוי. האזנה נעימה.