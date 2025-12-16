"לפני היינו קונים תיקו, בסוף הרגיש כמו הפסד"

לפני המשחק מול מכבי תל אביב, בהפועל פתח תקווה היו "קונים" תוצאת תיקו, אך לאחר אובדן יתרון כפול ובעיקר שער השוויון הדרמטי של הצהובים עמוק בתוספת הזמן שהוביל ל-2:2, בקבוצה יצאו שבורי לב ועם תחושה של אכזבה קשה.

זה לא היה משחק גדול של המלאבסים, אולי מהיותר חלשים שלהם העונה, אבל כנגד כל הסיכויים, דווקא מרק קוסטה, שבכלל נמצא בדרך החוצה, כבש צמד כשהחליף את ג'וסלין טאבי שנפצע. אבל רגע לפני השריקה, עידו שחר בשער מרהיב, תסכל את האורחת וגרם למאמן עומר פרץ ואת השחקנים לרדת עצבניים מאוד לחדרי ההלבשה.

"לפני המשחק היינו חותמים על תיקו ולפי חצי השעה הראשונה, גם חשבנו שנובס. אבל בסוף, עם השער שספגנו, זה הרגיש כמו הפסד. שוב יצאנו נאיבים", הודו במועדון. "מצד שני, אם להסתכל על חצי הכוס המלאה, הרווחנו נקודת בונוס".

לאזטיץ: יהיה קשה לקחת אליפות בלי אוהדים

נכון לרגע זה, הרצון בצוות המקצועי הוא עדיין למצוא חלוץ אחר, אך הצמד שכבש ההונגרי, יגרום לכך שבקבוצה יראו אם מדובר בשיפור לאורך זמן. המאמן עומר פרץ, הודה בסיום בכנות, כי השחקן לא קיבל מספיק צ'אנסים להוכיח את עצמו ואם ימשיך בכושר הטוב במשחקים הקרובים, ייתכן שינוי במעמדו.

לגבי טאבי: בקבוצה הבהירו, כי הקשר סובל ככל הנראה ממכה יבשה וכי לא מדובר בפציעה חמורה, אך למרות זאת, המאמן עומר פרץ, הבהיר בסיום מה על הקשר לתקן: "הוא בחור צעיר ומוכשר, גם בשנה שעברה הוא נפצע ויצא לחודש וגם השנה זה כבר קרה. אם הוא רוצה לעשות קריירה ארוכה, הוא יצטרך לדעת מתי לשחרר את הכדור ואיפה אפשר לעשות את הדריבל. בקצב הזה יהיה לו קשה לשרוד לאורך זמן, כי ברגע שהוא מקבל את הכדור הקבוצה היריבה ישר מחפשת אותו. אני מקווה בשבילו שהפעם הוא ילמד מהמכה שהוא קיבל ויידע לשחרר את הכדור מתי שהוא צריך".

ג'וסלין טאבי יורד מאוכזב (שחר גרוס)

תומר אלטמן, שנעדר מהמשחק בשל רגישות בשריר האחורי, צפוי לחזור לסגל לקראת המשחק החשוב מול עירוני ק"ש ביום שבת, כאשר מי שייעדר יהיה הקשר נדב נידם, שבישל אמש את השער השני, לאחר שספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו.

"זה לגמרי אחד השערים הכואבים שקיבלתי בקריירה. נשבר הלב לכולנו כי כבר הרגשנו שזה בידיים שלנו. זה נכון שזו מכבי ת"א בבלומפילד, אבל לקבל גול שכזה, שהוא אחד למיליון, זה כואב הלב. אנחנו תקופה ארוכה מחכים לניצחון הזה והיה שקט מוצדק בחדר ההלבשה בסיום. אבל כל נקודה חשובה וביום שבת יש לנו משחק חשוב מול קבוצה שמצב שלנו", סיכם השוער עומר כץ, שרשם הופעה טובה.

"התחלנו סיבוב ואנחנו רוצים לצבור יותר נקודות כי אנחנו מרגישים שאנחנו שווים יותר. אני מאוד מאמין בכולם, כולל שחקנים שפחות שיחקו ויש להם הרבה מה לתת לנו. עצבים? אם הם לא היו זה היה מראה על משהו לא בסדר. לקבל גול בדקה כזאת, זה טבעי לחלוטין כל עוד זה לא עבר את הגבול. בחדר ההלבשה עצמו היה שקט מוחלט ואחרי כמה דקות התאוששנו", הוסיף.