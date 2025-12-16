יום שלישי, 16.12.2025 שעה 07:22
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"אצילי נכנס רעב ועלה לשחק כמו גבר, מקצוען"

בבית"ר החמיאו לכוכב אחרי סכנין ("אין עוררין על האיכויות שיש בו") והיו מאושרים מהניצחון, אך יש כעס על התנהגות הקהל. העונשים האפשריים בפנים

|
אצילי ומיכה חוגגים (רדאד ג'בארה)
אצילי ומיכה חוגגים (רדאד ג'בארה)

הניצחון 1:2 של בית״ר ירושלים אתמול על בני סכנין הוא ניצחון לא רק של איכות הסגל העדיף על סכנין, אלא של דרך, הדרך שבה ברק יצחקי מנהל את הקבוצה שלו. המאמן הגיע מוכן טקטית למשחק מול סכנין וזה ניכר מאוד במחצית השנייה, כשבית״ר הציגה שורת סטטיסטיקה מטורפת של 30 בעיטות לשער, 17 קרנות ו-125 התקפות.

זה היה חד צדדי וגם כשהיה קשה וגם אחרי אין ספור הדיפות של שוער סכנין מוחמד אבו ניל, בית״ר שמרה על הדרך שלה, על הגישה, החילופים של יצחקי היו נהדרים, כל מי שישב בטדי הרגיש ששער הניצחון יגיע והוא אכן הגיע מהיהלום של בית״ר בעונה הזו - עדי יונה. 

גם מאמן סכנין שרון מימר הודה: ״השער היה באוויר״. בית״ר בעליונות מוחלטת במחצית השנייה ניצחה בצדק והיא ממשיכה לדלוק אחרי הפועל באר שבע בצמרת הליגה. 

יצחקי: הגיע לנו לנצח

״זה היה הרבה מעבר לאופי, זו הייתה הופעה של קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, לאורך כל המחצית השנייה שלטנו במשחק, הגענו למצבים ולא הורדנו רגל מהגז, מכל כיוון תקפנו עד שזה נכנס, ניצחון אדיר, הייתה התפרצות רגשות על הספסל שלנו בגול השני של יונה״, מספרים בבית״ר. 

עדי יונה בתקופה נהדרת ויש לזקוף את הקרדיט לא רק לשחקן אלא גם לברק יצחקי שהאמין בו ונתן לו לשחק גם בתקופה שלא הלך לו. הניצחון אתמול גם החזיר את עומר אצילי לעניינים אחרי שנכנס כמחליף והיה מצוין. ״אצילי נכנס רעב, עלה לשחק כמו גבר, לא הוריד את הראש, הוא מקצוען, אין עוררין על האיכויות שיש בו״, אומרים בבית וגן. 

עדי יונה ועומר אצילי מאושרים (אורן בן חקון)עדי יונה ועומר אצילי מאושרים (אורן בן חקון)

והיה זה שוב ירדן שועה שניהל את המשחק ולקח על הגב שלו כמעט את כל המהלכים המסוכנים של בית״ר, הוא בישל את הראשון של עדי יונה והיה זה שמסר לאצילי את הכדור לבישול ליונה. אוהדי בית״ר צריכים להתפלל שהוא לא יקבל הצעה שאי אפשר לסרב לה בינואר מהליגה בארצות הברית. 

לצד השמחה הגדולה, בבית״ר כעס גדול על התנהגות האוהדים ביציע הדרומי והצפוני, שזרקו חפצים למגרש ואף פגעו בשוער סכנין. דווקא היציע של אוהדי בית״ר מארגון לה פמיליה, היציע המזרחי, מתנהג למופת בהיבט הזה. דו״ח השופט יחמיר מאוד עם בית״ר, גם קריאות גזעניות, גם השלכת חפצים ופגיעה בשחקן יריב יובילו לעונשים של קנס ומשחק ללא קהל חוץ. לגבי הורדת נקודות על תנאי - זה יהיה תלוי בתובע ההתאחדות לכדורגל. 

בית״ר תתחזק בינואר בשניים-שלושה שחקנים, זו החלטה שהתקבלה במועדון וכבר עובדים על זה, הבעלים ברק אברמוב יודע שכדאי להשקיע כדי לנצל את העונה הזו למשהו ששנים לא חלמו עליו בבית וגן וזה לרוץ עד סוף העונה בצמרת הגבוהה ולהישאר במאבק האליפות עד קו הסיום, זה אפשרי גם אם עדיין לא מוכנים להגיד את זה בפה מלא בבית״ר ירושלים. 

