הראשון בתולדות ה-NBA: השיא של קופר פלאג

יוטה (15:9) - דאלאס (16:10) 133:140 אחרי הארכה

דאלאס הגיעה למשחק החוץ מול יוטה כשהיא בכושר טוב, אך נאלצה להסתדר ללא אנתוני דייויס שנעדר בשל חבלה בשוק. היעדרותו פתחה את הדלת להזדמנות גדולה נוספת עבור קופר פלאג, והפורוורד בן ה-18 ניצל אותה עד תום. הוא התפוצץ עם 24 נקודות כבר במחצית הראשונה והמשיך להוביל את ההתקפה, בדרך לאחת ההופעות המרשימות בקריירה הקצרה שלו, כולל קצב קליעה אגרסיבי וביטחון חריג לגילו.

פלאג סיים את המשחק עם 42 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, והפך לבן ה-18 הראשון בתולדות ה-NBA עם 40 נקודות במשחק, כאשר השיא הקודם היה שייך ללברון ג'יימס עם 37 נקודות ב-2003. למרות ההצגה דאלאס הפסידה, כשקיונטה ג'ורג' קלע 37 נודות ולאורי מארקנן סיים עם 33 נקודות ו-16 ריבאונדים. מקס כריסטי קבע 129:129 עם שתי קליעות עונשין בשניות הסיום, קייל פיליפאוסקי החטיא מחוץ בדרך להארכה, ושם יוטה השתלטה על העניינים.

ההתפוצצות הזו של הרוקי לא הייתה רק עניין של ערב אחד. פלאג טיפס למקום השלישי בכל הזמנים בנקודות שנקלעו ב-NBA לפני גיל 19, כשהוא עובר את טרייסי מקגריידי ונמצא כעת רק מאחורי קובי בראיינט ולברון ג'יימס. זה היה משחק ה-10 שלו עם לפחות 20 נקודות לפני יום הולדת 19, נתון שמציב אותו שני בהיסטוריה בקטגוריה הזו, שוב מאחורי לברון בלבד. בנוסף, הוא המשיך להגדיל את מאזנו של מחציות עם 20 נקודות, נתון נדיר שממחיש עד כמה הוא משפיע כבר מהפתיחה.

קופר פלאג (רויטרס)

לאחר פתיחת עונה לא יציבה, פלאג נראה בתקופה האחרונה כמו שחקן אחר לגמרי. הוא קבע שיא קריירה חדש בנקודות בהמשך המשחק, הציג בגרות, קור רוח ותחרותיות, וזכה למחמאות על מוסר העבודה והאופי שלו. בדאלאס כבר רואים בו את הפנים העתידיות של המועדון, וגם אם בעתיד יצטרך לחלוק את הבמה עם כוכבים כמו דייויס וקיירי אירווינג, הוא הוכיח שהוא מסוגל לשאת על עצמו את הנטל ההתקפי. בתקופה לא פשוטה שעוברת על המאבס, פלאג הפך לנקודת אור משמעותית עבור האוהדים.

בוסטון (11:15) - דטרויט (5:21) 112:105

קייד קנינגהאם סיפק ערב גדול עם 32 נקודות ו-10 ריבאונדים והוביל את הפיסטונס לניצחון חוץ מרשים על הסלטיקס בבוסטון. קאריס לוורט וטוביאס האריס תרמו 13 נקודות כל אחד, ודטרויט המשיכה את המומנטום עם ניצחון רביעי ברציפות וגם סגרה חשבון על הפסד מתסכל באולם הזה מסוף החודש שעבר. מנגד, ג'יילן בראון בלט אצל הסלטיקס עם 34 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, בעוד דריק וייט הוסיף 31 נקודות, אך בוסטון רשמה הפסד שני רצוף אחרי רצף של חמישה ניצחונות.

ג'בונטה גרין (רויטרס)

הפיסטונס פתחו את הרבע האחרון ביתרון קטן והצליחו להגדיל אותו בזכות חטיפה ודאנק במתפרצת של ג'בונטה גרין, ובהמשך גם שלשה מהפינה ודאנק נוסף שלו. הסלטיקס ניסו לחזור למשחק, בין היתר עם מהלך של שלוש נקודות של וייט ששלח את קנינגהאם לספסל בעקבות עבירה חמישית, ובהמשך קיזזו שוב את ההפרש לקראת הסיום. אלא שקנינגהאם קלע כמה זריקות חשובות בדקות האחרונות והכריע את ההתמודדות. המשחק התאפיין בקשיים של בוסטון מחוץ לקשת, עם רצף החטאות ארוך ושליטה עדיפה של דטרויט באחוזי הקליעה משלוש.

מיאמי (12:14) - טורונטו (11:16) 106:96

ברנדון אינגרם הוביל את הראפטורס עם 28 נקודות בערב קליעה מצוין, ועזר להם לעצור רצף של 4 הפסדים במשחק חוץ מול ההיט. סקוטי בארנס תרם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים, אימנואל קוויקלי הוסיף 15 נקודות, וטורונטו בלטה מחוץ לקשת עם 16 שלשות, כשאינגרם עצמו קלע 5 מ-7 לשלוש. סנדרו ממוקלשווילי קלע 11 נקודות וגריידי דיק הוסיף 10. מנגד, נורמן פאוול ובאם אדבאיו הובילו את מיאמי עם 20 נקודות כל אחד, ודביון מיטשל סיים עם 12, במשחק שבו ההיט שיחקו ללא טיילר הירו הפצוע.

המשחק קיבל תפנית ברבע האחרון, כאשר הראפטורס יצאו לריצת 2-17 והשתלטו על העניינים, כולל שלשה חשובה של ג'מאל שיד שהגדילה את היתרון. ההיט עוד ניסו לחזור וצימקו לקראת הסיום, אך סל צף של שיד וליי אפ חוזר של בארנס סגרו את הסיפור. מיאמי גם איבדה כבר ברבע הראשון את ניקולה יוביץ' שנפצע במרפק לאחר עבירה קשה, ובסיום זה היה ערב התקפי קשה במיוחד עבורה, עם פחות מ-100 נקודות לראשונה העונה. אצל טורונטו ציינו גם את חזרתו ההדרגתית של אר. ג'יי. בארט לאימונים על המגרש, לאחר פציעת הברך שספג בסוף נובמבר.