לאזטיץ': עשינו הרבה ח**, עכשיו צריך לנקות אותו

אכזבה ענקית במכבי תל אביב ולא מעט ביקורת אחרי ה-2:2 מול הפועל פתח תקווה אמש (שני), שקבע כי הפער של האלופה מהמקום הראשון עלה לשבע נקודות עם פתיחת הסיבוב השני. הצהובים במצב רע, האנרגיות סביב המועדון מצד הקהל בשפל שלא היה בשנתיים האחרונות, ומעל הכל נראה כי ז’רקו לאזטיץ’ לא מוצא פתרונות לבעיות הרבות שיש בקבוצה. למעשה, הוא הודה בכך בעצמו לאחר המשחק כאשר העניק הפעם ראיון ארוך ומפורט אחרי כמה מסיבות עיתונאים שבהן לא ממש רצה לדבר.

לצד האכזבה מכך שלאזטיץ’ לא מצליח להוציא את הקבוצה מהמצב אליו היא נקלעה, הייתה גם ביקורת קשה מאוד על הייטור שרשם תצוגת נפל במחצית הראשונה. כפי שקרה נגד הפועל חיפה, דווקא כאשר לאזטיץ’ עבר לחוליה אחורית שמורכבת מנועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, עלי קמארה ורוי רביבו, מכבי נראתה טוב יותר הגנתית והתקפית ובסופו של דבר גם הצליחה להשוות עם שער דרמטי ויפה מאוד של עידו שחר.

זה היה משחק חריג ולא נורמלי באמת, עם 31 בעיטות של מכבי ת”א במהלך המשחק, אך רק 7 למסגרת, ולכן הסטטיסטיקה אולי מלמדת על פערים עצומים בין הקבוצות, אך בפועל ממחישה בדיוק את הבעיה של מכבי ת"א בעת הזו. היא מאוד לא חכמה בשליש האחרון, ההתקפות שלה תקועות ומסורבלות ואם נהיה אמיתיים, היא השוותה את המשחק דרך כל מה שלא אמור להיות צורת המשחק שלה עם אין ספור הגבהות סתמיות מהצד, בלי מחשבה ובלי תכנון אמיתי.

לאן זה הולך מכאן? ממש לא ברור. מקצועית הקבוצה בנקודת שבר: השחקנים מתוסכלים, הסיטואציה מול הקהל פוגעת מאוד באווירה ואמש נרשם שפל חסר תקדים בבלומפילד עם כ-9,000 אוהדי מכבי בלבד באצטדיון. השחקנים לא מצליחים להתרומם מקצועית והרבה מהם נמצאים ביכולת הכי חלשה שראינו מהם בעידן לאזטיץ’ ואף לפניו. השחקנים הזרים למעט קמארה ואסאנטה נראים מאוד לא מחוברים לשיטת המשחק ולקבוצה ובישראלים אין אף שחקן שמצליח לקחת על עצמו את האחריות, למעט עידו שחר שצריך להגיד את האמת - יש לו חלק משמעותי בכך שמכבי כבר לא סופרת 11 הפרש מבאר שבע בזכות השערים הגדולים שלו נגד אשדוד ואתמול (והוא גם בישל לנועם בן הרוש).

לאזטיץ: יהיה קשה לקחת אליפות בלי אוהדים

המשחק הבא יהיה נגד מכבי נתניה וגם אמש לאזטיץ’ שוב חזר על כך שכריסטיאן בליץ’ ואיסוף סיסוקו מאוד חסרים לו. הסרבי הצליח להשלים אימון מלא ביום ראשון והשאלה הגדולה היא האם אפשר יהיה להשתמש בו כבר ביום ראשון הקרוב. לגבי הקשר ממאלי, הוא סובל מכאבים בברכו ומרגיש חוסר יציבות וסוג של "הלם" מהברך, אך כל הבדיקות שערכו הצהובים היו תקינות ואין שום ממצאים שמעידים על פציעה, מה שמדאיג מאוד את מכבי שאינה מצליחה למצוא את המקור לתחושות שלו. בכל מקרה, לא נראה שהוא יהיה מוכן ליום ראשון הקרוב. לאזטיץ’ יצטרך למצוא פתרונות בשבוע הקרוב כי עוד איבוד נקודות במחזור הקרוב ומאבק האליפות כבר באמת יברח לגמרי.

זה מה שהיה ללאזטיץ' להגיד אחרי המשחק:

האם אתה מרוצה מהנקודה הזאת אחרי שכמעט הפסדתם?

“ברור שאני לא מרוצה, לא ניצחנו ואי אפשר להיות שמחים מכך, במיוחד כשלא מנצחים באצטדיון שלנו. זה המשחק שהכי הגיע לנו לנצח בו עד כה, הם הבקיעו משתי בעיטות בחצי הראשון והיה קשה לחזור מזה. איבדנו את המומנטום שלנו סביב כל מה שקרה עם הפנדל, בסוף רק נקודה ועלינו להשתפר”.

עידו שחר כבש 3 פנדלים מ-3 בעיטות במדי מכבי ת”א (2 היו העונה). למה הוא לא בעט? למה סייד אבו פרחי? אתה כאן 18 חודשים ואנחנו עדיין לא יודעים מי בועט הפנדלים של מכבי. גם בעונה שעברה היה סיפור דומה עם זהבי ותורג'מן.

“המצב ברור, זו החלטה שלי כמו בעונה שעברה ואם אתה לא יודע מי בועט פנדלים במכבי זו לא הבעיה שלי”.

אחרי המשחק בדוחא אמרת שהבועטים שלך הם שגיב, מדמון ועידו שחר.

“נכון”.

היינו בשיחה הזו כבר.

“כן”.

אז עכשיו סייד הוא הבועט?

“כן, עכשיו התחושה שלי הייתה שהוא צריך לבעוט”.

זה עלה לך במשחק לדעתי.

“ברור”.

אמרת שהמחצית הראשונה שלכם הייתה טובה. אתה יכול להסביר לנו מה היה טוב בה?

“איך ששיחקנו. שיחקנו נגד קבוצה שמאוד טובה עם הכדור ולא נתנו להם מצבים. הם הצליחו לבעוט שתי בעיטות בשלוש הדקות האחרונות במחצית הראשונה והבקיעו. לנו היו 10-12 בעיטות, היינו שם, לא הצלחנו לכבוש ואנחנו נאבקים עם זה כמעט כל העונה. גם במשחק הזה. אבל הדרך הייתה טובה”.

אתה חושב שמכבי יכולה לזכות באליפות בלי הקהל, בלי הפנאטיקס, בלי שער 11?

“יהיה קשה מאוד לזכות באליפות בלי אוהדים. ממש יותר קשה”.

מאז ספטמבר אתם מתקשים לנצח. אולי הגיע הזמן לשנות קצת את הטקטיקה, אולי שחקנים אחרים, אולי קבוצות למדו איך לעצור אתכם?

“תראו, כשהתוצאות לא טובות ברור שצריך לשנות, לשחק עם מישהו שלא שיחק וכדומה. אני מאחורי השחקנים האלה, הם מתאמנים טוב מאוד, לא קל לשחק עם הרבה שחקנים צעירים וכשאין תמיכה מהאצטדיון זה קשה מאוד עבורם, חבר’ה כמו מליקה, נועם בן הרוש, לדעתי מגיעה להם תמיכה וכל השחקנים הצעירים שלנו, לא קל להם באווירה הזאת, במיוחד ב-2:0 זה היה קשה מאוד עבורם. אבל, ככה לומדים וככה מתפתחים. אני מאמין גדול, תמיד נשנה דברים, גם טקטית”.

אולי שחקנים כמו דור פרץ ואושר דוידה שנמצאים בכושר לא טוב, אם תוריד אותם לספסל, הם ירגישו אולי שיש להם תחרות על העמדה שלהם.

“הם יודעים שיש להם תחרות על הספסל. דוידה היה הרבה בספסל גם בעונה הזו וגם בעונה שעברה. דור פרץ הוא שחקן שאני יכול להגיד שאני לא נוגע בו, אבל לא כי אסור לגעת בו, אלא כי הוא מתאמן כמו מקצוען אמיתי והוא השחקן הכי מנוסה בסגל הזה והוא יודע לקחת את הלחץ הזה על הגב שלו. הוא צריך עוד שחקנים שייקחו אחריות לצידו. יש לנו הרבה פציעות, זה לא תירוץ, אלא עובדה. אנחנו נאבקים בזה, צריכים ששחקנים יחלימו וכמובן לשחק טוב יותר ולנצח משחקים”.

אתה רוצה להביא חלוץ וחיזוק נוסף בינואר?

“ברגע הזה אני רחוק מאוד מינואר. אני מתרכז באימונים ובמשחקים הבאים. יש לנו במועדון אנשים שחושבים על ינואר ונדבר בזמן הנכון”.

במשחק האחרון נגד הפועל חיפה סיימת את החצי השני עם בן הרוש, אסאנטה, קמארה ורביבו בהגנה אחרי הכרטיס האדום לעידו שחר, וניצחתם. הם היו טובים. למה לא לשחק ככה? בטח אחרי שראינו את הייטור מול באר שבע ושטוטגרט, אשם ישירות ב-3 מ-5 השערים שספגתם. אם ראית את המשחקים וניתחת אותם אז אתה יודע שזה המצב. היום עוד שני שערים עליו.

”זה הכל הדעה שלך ואני מכבד את זה, אבל לקחתי החלטה אחרת, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר”.

בקיץ מכבי איבדה את גבי קניקובסקי ואת יוריס ואן אובריים, שניים מהשחקנים הכי חכמים שהיו לך בקבוצה. אתה מרגיש שחסרה לך האינטליגנציה הזו העונה? ראיית המשחק שלהם? היכולת לקחת את ההחלטה הנכונה בשליש האחרון? כי לדעתי גבי ויוריס חסרים לך מאוד העונה.

“אני מסכים, אני חושב שלהגיד ‘לא חכמים’ זה קשה מדי, אבל אני מסכים לגבי ראיית המשחק שלהם, יש לנו את סיסוקו ואת בליץ’ שפצועים יותר מדי זמן. התכנית הייתה שהם ימלאו את מה שחסר לנו, אבל אנחנו בבעיה. יש לנו את איתמר, שהגיע מקבוצה קטנה, ולפעמים הוא ממש טוב ולפעמים פחות, אבל יש לו את ראיית המשחק הזאת שאנחנו מחפשים. זה הכל חלק מהעונה שלנו, הרבה בעיות, הרבה פציעות והרבה אלתורים. צריך לדעת לשרוד את התקופה הזו”.

אתה יכול להסביר מדוע יצא וארלה שהיה לו משחק טוב?

“כן, באותו הרגע, בעשר הדקות האחרונות, הם עמדו מאוד נמוך וצפוף וחליו הוא שחקן שנוח לו יותר כשיש שטחים. היו לו מספרים מדהימים נגד שטוטגרט לפני 4 ימים, והסבירו לי שיש סיכון שהוא ייפצע תוך כדי המשחק, אז הכנסתי את טוטי שהוא טוב יותר באזורים הצפופים האלה, וחשבנו שאולי הוא יצליח לייצר משם הגבהה מסוכנת או להכניס כדור טוב, לא הצלחנו למצוא שטחים ב-25 הדקות האחרונות כדי לייצר משהו ממש טוב נגד 10 השחקנים שלהם מאחורי הכדור”.

כשהתחלת את העונה הקודמת, ראינו שהקבוצה משחקת במערך שונה אם אני זוכר נכון, היו לך שני מגנים, שני בלמים, אבל לא שיחקת בצורה שבה כל הזמן נשארים 3 מאחור. אולי קבוצות למדו לשחק נגד זה? אולי הגיע הזמן לשחק אחרת? הרי יש לך את השחקנים בסגל כדי לשחק אחרת. אתה יכול לשחק 4-3-3, אתה יכול לשחק 4-2-3-1.

“אנחנו משחקים 4-2-3-1 כמעט כל העונה. כשאין תוצאות ואחרי המשחק, כולם יודעים מה אפשר לעשות טוב יותר, גם אני, ואני יודע כמה טעויות עשיתי, וזה מספר בלתי נתפס של טעויות כמאמן, זה גם חלק מהעבודה. אם רק נשנה כדי לשנות כי אתה חושב שאפשר לשחק אחרת, זה לא עובד ככה. אני מכבד מאוד את העבודה שלך, אבל אנחנו עובדים מאוד קשה, כל הצוות, כולם, ולפני חודשיים דיברנו על איך אפשר להחליף מיליון שחקנים ולנצח ככה, אז עכשיו הסיטואציה הפוכה. צריך לראות איך פותרים את זה. אנחנו צריכים להיות ביחד. אני לעולם לא יהיה מישהו שיזרוק את השחקנים מתחת לגלגלי האוטובוס. עשינו חרא בתוך הבית שלנו ואנחנו צריכים לנקות אותו עכשיו. צריכים להיות טובים יותר, צריכים לשפר זה את זה, בסוף זרקנו נקודות על פנדלים מוחמצים מול סכנין והיום, אבל גם עוד דברים רבים אחרים, לדעתי כדי לתקן את הבעיות שלנו צריך יותר מטקטיקה. טקטית קל מאוד לפתור, אבל זה הרבה יותר מזה לדעתי”.

אני רוצה להמשיך את זה. אתה לא חושב שבמובן מסוים אתה אולי מפספס תרומה משחקנים כמו קרווין אנדרדה שלא משחק בעמדה שלו, משחקנים כמו בן הרוש, שגם לא משחק בעמדה שלו. אולי במערך אחר ובתבניות אחרות תוכל להפיק מהם יותר ולקבל את המספרים שחסרים לך?

“בן הרוש שיחק טוב בכל תפקיד ששמנו אותו, אני מכבד את הדעה שלך, אבל אנדרדה משחק בצד שמאל רק כשאנחנו בהגנה, כשאנחנו עם הכדור הוא משחק כמו מספר 10. לפעמים הוא על הקו, אבל רק לפעמים. רוב הזמן הוא 10. צריך לארגן מערך להגנה ומערך עם הכדור. תאמין לי שאנחנו מבלים הרבה שעות כדי למצוא את העמדות הכי טובות לשחקנים שלנו. אם זה רק עמדות ומערכים, זה קל מאוד לפתור את הבעיות. היו לנו משחקים טובים מאוד עם 4 בהגנה והרבה משחקים טובים עם 3. יש הרבה דברים שצריך לשפר, יש עניין של פציעות, ובמצב שבו אנחנו נמצאים כל אחד צריך לעשות קצת יותר ממה שהוא עשה עד היום כדי שנצא מזה”.

אחרי לאזטיץ’ דיבר נועם בן הרוש, שכבש את שער הבכורה שלו במכבי ת”א וסגר חמש הופעות רצופות בהרכב אחרי 0 כאלה מאז אותו משחק דירוג בגביע הטוטו בתחילת העונה. “קודם כל אני גאה בקבוצה שחזרנו מ-2:0, זה לא קל עם המצב, ידענו שנחזור, נראינו טוב כל המשחק לדעתי, הנענו את הכדור טוב, לא נכנס במחצית הראשונה וחטפנו את ה-2:0. ירדנו למחצית ואמרנו שעולים ולא מוותרים וגם ב-2:2 הנקודה הזו תהיה מאוד חשובה בסוף העונה”.

מה המאמן אמר לכם במחצית?

“כולנו הרגשנו שהגול הזה יגיע, המשכנו לחצי השני והראינו את מה שהראינו”.

שער במכבי ת"א זה רגע גדול בקריירה לכל שחקן, איך אתה יוצא מהמשחק הזה למרות הגול?

“הגול זה בונוס, אני יוצא מבואס מהתוצאה כי אני חושב שהגיע לנו יותר ונראינו טוב, הפנים קדימה, יש עונה ארוכה”.

היית בין ההחתמות הראשונות של המועדון בקיץ. חמישה חודשים לא שיחקת, בחמישה משחקים האחרונים פתחת בכולם ונראית טוב בכל עמדה בה שיחקת, כששאלנו את המאמן למה זה קרה רק עכשיו הוא ענה שהיית צריך זמן כדי להיות מוכן. הרגשת שהיית יכול לשחק לפני או שבאמת הרגשת כמו מה שאמר המאמן?

“הגעתי למכבי ת”א, למועדון הכי גדול בארץ, לקח לי זמן להתאקלם, בכל אימון מהמחזור הראשון ועד עכשיו נתתי את הכל וחיכיתי להזדמנות שלי, אמשיך לתת את כל כולי”.

אתה מרגיש שהשתפרת לאחרונה?

“אני חושב שמיום ליום אני משתפר, במועדון כולו, אם זה מחוץ לאימונים ואם זה מהצוות, מהחדר כושר, מדברים שלא היו לי, זה משפר אותי מיום ליום. זה שאני משחק עכשיו נותן לי יותר ביטחון ואני מוכן לכל רגע”.

הכרנו אותך כמגן ימני ומגן שמאלי בהפועל חיפה. קשר זה תפקיד שעשית קודם או שזה הייתה איזו יציאה של המאמן שתפסה מול באר שבע והצליחה?

“בחיים לא שיחקתי בתפקיד הזה, אבל אמרתי ואגיד שוב איפה שהוא ירצה אני אשחק חוץ משוער כי אני לא מגיע למשקוף”.

הסיטואציה לא נעימה, גם הקהל הגיע במספרים מאוד נמוכים, גם האווירה תוך כדי המשחק היא לא פשוטה, קריאות נגד המאמן, גם בסיום. סיטואציה לא נוחה, מינוס 7 ממקום ראשון עכשיו, זה מוסיף עוד ללחץ והמאמן אמר: הקבוצה צעירה וקשה לה ברגעים האלה, איך אתה באמת מרגיש?

“הגעתי רק השנה אז אני לא יכול לעשות לך ניתוחים עם הקהל מה היה ומה יהיה, אני כל הזמן בדעה שלהמשיך בדרך שלנו כי העונה עוד ארוכה, ניתן את כל כולנו כל הזמן וכמו שאמרתי יש עוד המון המון משחקים”.

מה אתה מרגיש שאפשר לעשות כקבוצה כדי לצאת מהמשבר שנקלעתם אליו?

“לכל קבוצה יש עליות וירידות, להמשיך להיות ביחד מגובשים, להמשיך להתאמן טוב, להמשיך להגיע למשחקים רעבים ועם הרבה מוטיבציה וזה יבוא”.

בחדר הלבשה יש אמונה שאפשר לעשות אליפות למרות פער של 7 נקודות?

"ברור, אנחנו רק סיימנו סיבוב אחד. אנחנו מבואסים מהתוצאה כי הגיע לנו יותר, אבל הפנים כבר ליום ראשון לנתניה”.