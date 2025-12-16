יום שלישי, 16.12.2025 שעה 00:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

אמורים: הפסדנו דווקא בגלל המחצית הראשונה

מאמן יונייטד דיבר לאחר ה-4:4 המטורף נגד בורנמות׳: ״יותר מדי מצבים שלא ניצלנו, צריכים לדעת לגמור משחקים״. דיאלו: ״מקווה שהקבוצה תנצח בלעדיי״

|
רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

המחזור ה-16 בליגה אנגלית ננעל אמש (שני) עם אחד ממשחקי העונה בפרמייר ליג, כשמנצ׳סטר יונייטד סיימה ב-4:4 מטורף עם בורנמות׳ באולד טראפורד. השדים האדומים סופרים משחק רביעי ברציפות ללא הפסד, והפסד בודד ב-10 המשחקים האחרונים. רובן אמורים וחניכיו במקום השישי בטבלה, שתי נקודות מצ׳לסי במקום הרביעי, שמוביל לליגת האלופות בתום העונה.

בסיום, מאמן הקבוצה, אמורים, דיבר: ״זה היה משחק מהנה לכל מי שצפה בו. התחלנו טוב מאוד, והתוצאה הייתה צריכה להיות שונה לגמרי. שש דקות שלא היינו מרוכזים בהן בתחילת המחצית השנייה פגעו בנו וספגנו שם שני שערים. יש הרבה דברים טובים לקחת מהמשחק הזה, אבל גם הרבה מה לשפר״.

״אנחנו מפסידים הרבה נקודות בגלל חוסר דיוק בדברים הקטנים. מה שהפסיד לנו את המשחק היה שש הדקות האלה. אני שמח שלא נשברנו והראנו אופי. אנחנו מאוכזבים מהתוצאה. אנשים יגידו שאיבדנו את שתי הנקודות האלה בגלל המחצית השנייה, אבל אני אגיד שאיבדנו אותן בגלל המחצית הראשונה״, סיכם.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יוניייטד ובורנמות' נאבקים (IMAGO)

גם שחקן הקבוצה, אמאד דיאלו, שממריא לאליפות אפריקה, אמר בסיום: ״היו לנו הרבה מצבים לגמור את המשחק בחצי הראשון. זה הכדורגל, אנחנו חייבים לקחת את הנקודה שהשגנו ולהתכונן למשחק הבא. אנחנו מאוד מתוסכלים. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לשפר. ניצחון היום היה שם אותנו במצב נהדר בטבלה. כולנו מאוכזבים. היו לנו יותר מדי מצבים והיינו חייבים לנצל את זה״.

על אליפות אפריקה אמר: ״אני שמח לייצג את המדינה שלי. זאת האליפות הראשונה שלי. אני מאחל ליונייטד הרבה הצלחה במשחקים בלעדיי. אני מקווה שננצח את כל המשחקים למרות החיסורים״.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */