אמורים: הפסדנו דווקא בגלל המחצית הראשונה

המחזור ה-16 בליגה אנגלית ננעל אמש (שני) עם אחד ממשחקי העונה בפרמייר ליג, כשמנצ׳סטר יונייטד סיימה ב-4:4 מטורף עם בורנמות׳ באולד טראפורד. השדים האדומים סופרים משחק רביעי ברציפות ללא הפסד, והפסד בודד ב-10 המשחקים האחרונים. רובן אמורים וחניכיו במקום השישי בטבלה, שתי נקודות מצ׳לסי במקום הרביעי, שמוביל לליגת האלופות בתום העונה.

בסיום, מאמן הקבוצה, אמורים, דיבר: ״זה היה משחק מהנה לכל מי שצפה בו. התחלנו טוב מאוד, והתוצאה הייתה צריכה להיות שונה לגמרי. שש דקות שלא היינו מרוכזים בהן בתחילת המחצית השנייה פגעו בנו וספגנו שם שני שערים. יש הרבה דברים טובים לקחת מהמשחק הזה, אבל גם הרבה מה לשפר״.

״אנחנו מפסידים הרבה נקודות בגלל חוסר דיוק בדברים הקטנים. מה שהפסיד לנו את המשחק היה שש הדקות האלה. אני שמח שלא נשברנו והראנו אופי. אנחנו מאוכזבים מהתוצאה. אנשים יגידו שאיבדנו את שתי הנקודות האלה בגלל המחצית השנייה, אבל אני אגיד שאיבדנו אותן בגלל המחצית הראשונה״, סיכם.

שחקני מנצ'סטר יוניייטד ובורנמות' נאבקים (IMAGO)

גם שחקן הקבוצה, אמאד דיאלו, שממריא לאליפות אפריקה, אמר בסיום: ״היו לנו הרבה מצבים לגמור את המשחק בחצי הראשון. זה הכדורגל, אנחנו חייבים לקחת את הנקודה שהשגנו ולהתכונן למשחק הבא. אנחנו מאוד מתוסכלים. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לשפר. ניצחון היום היה שם אותנו במצב נהדר בטבלה. כולנו מאוכזבים. היו לנו יותר מדי מצבים והיינו חייבים לנצל את זה״.

על אליפות אפריקה אמר: ״אני שמח לייצג את המדינה שלי. זאת האליפות הראשונה שלי. אני מאחל ליונייטד הרבה הצלחה במשחקים בלעדיי. אני מקווה שננצח את כל המשחקים למרות החיסורים״.