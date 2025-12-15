נשארות במקום: 0:0 בין ראיו וייקאנו לבטיס

המחזור ה-16 בליגה הספרדית ננעל היום (שני) עם 0:0 קצבי, אך מאכזב עבור שתי הקבוצות, בין ראיו וייקאנו לריאל בטיס.

שתי הקבוצות הגיעו ללא מעט מצבים לארוך המשחק, כאשר המארחת רשמה לא פחות מ-23 בעיטות לשער, מתוכן שבע למסגרת. מנגד, הירוקים-לבנים בעטו לשער 13 פעמים, ולמסגרת שש פעמים. למרות המצבים הרבים, שתי הקבוצות לא השכילו לכבוש.

נשארות במקום: 0:0 בין בטיס לראיו וייקאנו

בסיום, ראיו וייקאנו וריאל בטיס נפרדו בחלוקת נקודות. המארחת נמצאת רק שלוש נקודות מהקו האדום כשהתחתית לוהטת, והפער בין המקום ה-18 למקום ה-10 עומד על חמש נקודות בלבד. מנגד, בטיס במקום השישי, שמוביל למוקדמות הקונפרנס ליג בסיום העונה.