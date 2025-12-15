יום חמישי, 18.12.2025 שעה 00:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

נשארות במקום: 0:0 בין ראיו וייקאנו לבטיס

שתי הקבוצות הגיעו להמון מצבים, אך לא הצליחו למצוא את הרשת ונפרדו בחלוקת נקודות אחרי תיקו ללא שערים. האורחת במקום השישי, ראיו 3 נק׳ מהקו. צפו

|
אנתוני בפעולה (IMAGO)
אנתוני בפעולה (IMAGO)

המחזור ה-16 בליגה הספרדית ננעל היום (שני) עם 0:0 קצבי, אך מאכזב עבור שתי הקבוצות, בין ראיו וייקאנו לריאל בטיס. 

שתי הקבוצות הגיעו ללא מעט מצבים לארוך המשחק, כאשר המארחת רשמה לא פחות מ-23 בעיטות לשער, מתוכן שבע למסגרת. מנגד, הירוקים-לבנים בעטו לשער 13 פעמים, ולמסגרת שש פעמים. למרות המצבים הרבים, שתי הקבוצות לא השכילו לכבוש.

נשארות במקום: 0:0 בין בטיס לראיו וייקאנו

בסיום, ראיו וייקאנו וריאל בטיס נפרדו בחלוקת נקודות. המארחת נמצאת רק שלוש נקודות מהקו האדום כשהתחתית לוהטת, והפער בין המקום ה-18 למקום ה-10 עומד על חמש נקודות בלבד. מנגד, בטיס במקום השישי, שמוביל למוקדמות הקונפרנס ליג בסיום העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */