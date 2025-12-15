ילדים ב' של עמישב שימחה חולים וניצחה בב"ש

חג שמח במיוחד לשחקני קבוצת ילדים ב' של מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס", שאחרי שבעה משחקי ליגה בהם צברו שתי תוצאת תיקו וחמישה הפסדים, זכו אמש (ראשון) בניצחון ליגה ראשון - 2:3 במשחק החוץ מול הפועל באר שבע, במסגרת המחזור השמיני של ליגת מרכז.

הניצחון הגיע ארבעה ימים אחרי ששחקני הקבוצה וצוות המאמנים, אליה עזרא וגילי ברשצקי, ביקרו במחלקות השונות בבית החולים שיבא בתל השומר, חילקו סופגניות למאושפזים ורוממו את מצב רוחם.

במזג אוויר קר ובמרחק תלת ספרתי של קילומטרים מביתם, התייצבו שחקני מכבי עמישב למשחק חוץ מול הפועל באר שבע - שקיוו לזכות בניצחון רביעי, אך נתקלו ביריבה עיקשת, שהגיעה ממוקדת מטרה ואף הצליחה לחזור מפיגור ולחולל מהפך.

עמישב ילדים ב (באדיבות המועדון)

בדקה ה-20 שער שכבש פלג ורשה העלה את עמישב ליתרון 0:1, אך כעבור רבע שעה כבשה הקבוצה המארחת שער שוויון. כעשר דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה הפועל באר שבע הצליחה לחולל מהפך, אך דקות לאחר מכן, שער שוויון שכבש איתי מנדלבליט קבע שוויון 2:2. בדקה האחרונה של המשחק שער שכבש עומר בן עז חולל מהפך נוסף - הפעם לזכות עמישב, שעלתה ליתרון 2:3 וזמן קצר לאחר מכן חגגה את ניצחון הבכורה שלה העונה.

אליה עזרא אמר לאחר המשחק: "לאחר תקופה קצרה בעמישב קיבלנו בהגרלת הגביע את בית״ר ירושלים. התכוננו בצורה הכי טובה שיש, משחק שהיה בקצב טוב ולאחר שהובלנו פעמיים הפסדנו בדקה האחרונה - והודחנו מהמפעל. למשחק בבאר שבע הגענו לאחר חודש של עבודה אינטנסיבית סיימנו את משחק החוץ מול הפועל ב״ש עם ניצחון 2:3. המטרות שלנו כמאמנים הן להקנות ערכים, לקדם מקצועית וליהנות עם הילדים. אני בטוח שאצליח להגשים את המטרות בצורה הטובה ביותר. יש לנו כאן שותפים טובים למטרות האלה, חשוב לציין את העבודה הנפלאה של אביעד כפיר, המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, שעושה עבודת קודש עם דור העתיד של המועדון".

אליה עזרא וגילי ברשצקי, שעשו בעונה שעברה חיל בקבוצת שנתון 2013 של הפועל ר"ג, הצטרפו לאחרונה למכבי עמישב פ"ת אחרי פרק קצר בקבוצת שנתון 2013 של הפועל רעננה. אליה עזרא התייחס למעבר מרעננה לעמישב: "ראשית, אני רוצה להודות למנהלים המקצועיים של הפועל רעננה, עמי ואזנה ואלי עטואר, על התקופה הקצרה שלנו במועדון. החלטתי לעזוב את הפועל רעננה מסיבות אישיות. לאחר שישבתי והתרשמתי מהנהלת המועדון עמישב פ״ת ולאחר כל התנאים החלטתי לחתום ולאמן שתי קבוצות: טרום א' וילדים ב'. כמובן שהמעבר ביחד עם השותף שלי לאורך כל הדרך גילי ברשצקי, שהוא חלק בלתי נפרד בכל צעד, בכל אימון ובכל החלטה".