יום חמישי, 18.12.2025 שעה 00:43
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

רומא ניצחה 0:1 את קומו ונצמדה לפסגת הטבלה

תספרו אותם: שער בודד של ווסליי הוביל את הזאבים לניצחון אחרי שני הפסדים, כשניצלו את איבוד הנקודות של נאפולי ומילאן וצימקו את הפער ל-4. צפו

|
ווסליי חוגג (IMAGO)
ווסליי חוגג (IMAGO)

טבלת הליגה האיטלקית ממשיכה להתעצב והצמרת רותחת, עם המשחק שנעל הערב (שני) את המחזור ה-15, בו רומא הצליחה לנצל את איבוד הנקודות של מילאן ונאפולי ולהיצמד לפסגה, אחרי 0:1 על קומו. הפער מאינטר הראשונה ירד לשלוש נקודות בלבד, כשהג’יאלורוסי עצרו את הסחף אחרי שני הפסדי ליגה רצופים.

המכה הראשונה של הלריאני בהובלת ססק פברגאס הגיעה בדקה ה-37, כשאסאנה דיאו נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לאנסטסיוס דוביקאס. ארבע דקות מאוחר יותר, אוון פרגוסון סחט הצלה גדולה משוער האורחת, יאן בוטז.

השער היחיד במשחק קרה במחצית השנייה, והנחית מכה כפולה כשווסליי שלח בעיטה חדה ומדויקת לפינה כדי להבטיח את הניצחון. בנוסף לכך, ג’יידן אדאי נפגע גם כן ולא יכול היה להמשיך.

חזק בצמרת: רומא עם ניצחון חשוב על קומו

בסיום, הזאבים רשמו שלוש נקודות חשובות שאמנם הותירו אותם במקום הרביעי בטבלה, אך צימקו כאמור את הפער בפסגה והרחיקו את יובנטוס מהם, שם הפער צמח לארבע נקודות. האורחת מצידה, רשמה את הפסדה השלישי בליגה והשני ברצף, ונותרה במקום השביעי, מרחק שש נקודות מהיריבה אותה פגשה.

