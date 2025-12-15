יום שלישי, 16.12.2025 שעה 00:01
אפשר היה להתאפק עם ספסול אצילי

עמית בן שושן בטור אישי ל-ONE: הקשר ממשיך בעונת הפריצה האדירה, המערכת הייתה יכולה להכיל את האמוציות במקרה של עומר. הקבוצה זקוקה למגן ימני

יש ניצחונות ששווים שלוש נקודות, ויש ניצחונות ששווים הרבה יותר. הניצחון הדרמטי של בית״ר ירושלים הערב בדקה ה-90 מול בני סכנין הוא בדיוק מהסוג השני. זה היה משחק סופר חשוב, וניצחון כל כך מתוק. היריבות בין הקבוצות תמיד הייתה פיקנטית, טעונה, עם לא מעט משקעים וצדדים שלא תמיד קשורים לכדורגל נטו. ובתוך כל זה, בית״ר יצאה  עם ידה על העליונה, ועוד בדקה ה-93. חלום.

אי אפשר שלא לפרגן לעדי יונה. הקשר האחורי ממשיך בעונת פריצה מטורפת, והמספרים פשוט לא נתפסים: 7 שערים מעמדת הקשר – נתון משוגע בכל קנה מידה. יונה שולט בקצב, חכם עם הכדור, נכנס לעומק בזמן הנכון, ונראה כמו שחקן שעשה קפיצת מדרגה משמעותית העונה. בית״ר מרוויחה כאן שחקן לשנים ארוכות קדימה. נכס.

התקבל הרושם שעומר אצילי ירד לספסל בגלל התגובה שלו לחילוף בשבוע שעבר. כדורגל זה משחק של אמוציות ואם הסיבה לספסול היא זו, אני חושב שהמערכת יכולה הייתה להכיל את זה במקרה של אצילי. לשמחת כולם הוא נכנס כמחליף ונתן בוסט אדיר שכולל בישול שסייע לבית״ר ירושלים לנצח. החילוף הזה הכניס מרץ, ביטחון ואיכות בחלק הקדמי, וכמו משחקנים גדולים – אצילי, למרות הספסול הלא צפוי, עלה כמחליף כמו גדול וגם תרם בישול והיה שותף ישיר לרגע ההכרעה. זה בדיוק הערך המוסף של שחקן מנוסה במשחקים מהסוג הזה.

עדי יונה ועומר אצילי מאושרים (אורן בן חקון)עדי יונה ועומר אצילי מאושרים (אורן בן חקון)

מעניין יהיה לראות האם ברק יצחקי יחזור להרכב במשחק מול מכבי חיפה? בהגנה, שוב צריך להוריד את הכובע בפני גדראני. הבלם ממשיך בקו היציב שלו, עם משחק אחראי, שקט ובטוח. בלי רעש, בלי דרמות – פשוט עושה את העבודה, ומעניק לבית”ר יציבות מאחור. השילוב שלו עם קרבאלי שממשיך בקו העלייה שלו הוכיח את עצמו היום.

ואיך אפשר בלי האווירה: נר שני של חנוכה, כ-30 אלף אוהדים בטדי, ניצחון בדקה ה-90 על היריבה המושבעת בני סכנין, מה שנקרא, חג שמח. טדי  רעד, והחיבור בין הקבוצה לקהל הורגש בכל נגיעה בכדור.

גם על הקווים, ברק יצחקי ממשיך להוכיח שהוא מנהל משחקים בצורה מצוינת. קריאת המשחק, החילופים, והאיפוק ברגעים הלחוצים ,הסבלנות – כל אלה ניכרו שוב הערב, והוא חתום לא פחות על שלוש הנקודות היקרות.

ברק יצחקי חוגג (אורן בן חקון)ברק יצחקי חוגג (אורן בן חקון)

ועם כל השמחה, אי אפשר בלי מבט קדימה. כמו תמיד, החיזוק הראשון שבית״ר חייבת לעשות הוא בעמדת המגן הימני. נכון לעכשיו, אין שחקן מתאים באמת בעמדה הזו בסגל. אם בית״ר רוצה להמשיך לחלום, היא חייבת מגן ימני בעל שיעור קומה כבר בינואר.

בית״ר ירושלים יוצאת מהערב הזה עם אופי, אמונה והמון ציפיות. הפנים כבר לשבוע הבא מול חיפה בחוץ שבעיניי המשחק החשוב ביותר של הצהובים שחורים השנה.

