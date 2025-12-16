יום שלישי, 16.12.2025 שעה 00:59
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

לאזטיץ' לא מבין את הסיטואציה במכבי תל אביב

פודקאסט מכבי ת"א סיכם את ה-2:2 נגד הפועל פתח תקווה: המשמעויות להמשך, כמה משקל יש לאווירה מצד הקהל והאם שעון החול של לאזטיץ' התהפך? האזינו

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

לאחר ההפסד בליגה האירופית מול שטוטגרט, הצהובים של ז׳רקו לאזטיץ’ שבו הערב (שני) אל ליגת העל ופתחו את הסיבוב השני בבלומפילד במטרה להתאושש נגד הפועל פתח תקווה, אך לא הצליחות לעשות זאת וסיימו ב-2:2 נגד העולה החדשה.

אז כאמור, שאיפות לחוד ומציאות לחוד, החניכים של עומר פרץ השכילו לנצל מחצית ראשונה ללא ספיגה ובזכות צמד מהיר של מארק קוסטה מצאו את עצמם בפיגור כפול עוד לפני הירידה להפסקה, במחצית השנייה ביכולת לא מרשימה נועם בן הרוש ועידו שחר על סף הסיום גירדו נקודה שלא מותירה רושם במאבקי הצמרת.

לכל זה נוספה החמצת פנדל של אבו פרחי שיכלה לאזן את המשחק הרבה יותר מוקדם, יחד עם דקות ביזראיות בהם נתפס שגיב יחזקאל בנבדל פעמיים, תוך שהוא כובש שני שערים שנפסלו.

אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש בפודקאסט מכבי ת״א על התיקו החמוץ במשחק, המשמעויות להמשך, כמה משקל יש לאווירה סביב המועדון מצד הקהל והאם אנחנו בתחילת היפוך שעון החול עבור לאזטיץ׳ במועדון? האזנה נעימה.

