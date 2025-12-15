רמלה הפסידה לחולון, רמת גן המשיכה להביס

במסגרת משחקי המחזור ה-11 של ליגת אתנה לנשים שנפתחו הערב (שני), הפועל לב ירושלים ניצחה 72:78 את מכבי בנות אשדוד, מכבי עירוני רמת גן המשיכה לנצח עם 67:87 על בנות פתח תקווה, הפועל ראשון לציון ניצחה 68:71 את מכבי חיפה, מכבי כרמיאל הביסה 61:78 את הפועל באר שבע ואליצור רמלה ספגה הפסד בכורה בליגה עם טל נתן אחרי 89:77 לאליצור חולון.

הפועל לב ירושלים – בנות אשדוד 72:78

האדומות מהבירה אירחו במשחק הראשון במסגרת המחזור למשחק צמרת את האורחת שממקומת במקום השני בליגה. שתי דקות לסיום הרבע הראשון, העלתה זילברשלג בסל לשלוש את אשדוד ליתרון שש נקודות, שנשמר עד לסיום הרבע, 15:21.

חמש דקות לתוך הרבע השני, אשדוד עלתה ליתרון 24:32 משלשה של מלשקה, אך שחקניות ירושלים צמצמו את ההפרש, כש-2:27 לסיום הרבע, נרשם שוויון 34:34 לאחר לייאפ של ליטלטון. ירושלים המשיכה בתנופה עד לירידה להפסקה ביתרון 38:41.

ירושלים שמרה על יתרונה לאורך הרבע השלישי, שמונה שניות לסיום הרבע העלתה אוסיגוואי את המארחות ליתרון שיא של 10 נקודות, 51:61 בסיום הרבע השלישי. השחקניות של שירה העליון הצליחו לקראת אמצע הרבע הרביעי לצמצם לחמש הפרש, אך שלוש דקות לסיום, סל של שלוש של סער העמיד את היתרון הירושלמי על 68:71. שחקניות ירושלים זכו לתמיכה ועידוד מהקהל שהגיע למלחמה, הצליחו לשמור על היתרון והגדילו אותו עד לסיום.

קלעו לירושלים: ליטלטון 20 נק’ ו-5 ריב’, לזיץ’ 13 נק’ ו-9 אס’, מוריסון 10 נק’, פוקס רובטין 10 נק’, ווילקינסון 9 נק’ ו-11 ריב’, אוסיגוואי 9 נק’, מגד 3 נק’, הרן ומישר 2 נק’.



קלעו לאשדוד: מלשקה 18 נק’ ו-5 ריב’, קארי 13 נק’ ו-11 ריב’, וואטס 13 נק’, זילברשלג 10 נק’, סער 12 נק’ ו-8 ריב’ וחדד 6 נק’ ו-5 אס’

מכבי רמת גן – בנות פתח תקווה 67:87

עד תחילת הרבע הרביעי, המשחק היה צמוד, אך אז רמת גן פתחה מבערים, סיימה את הרבע עם 15:30 וניצחון נוסף. כרגיל, המוליכה עם יכולת מרשימה בהתקפה מתפרצת עם 19 נק’ כאלה וספסל משפיע עם 23 נק’ לעומת 5 בלבד במתפרצת למפסידות ו-7 מהספסל.

קלעו לרמת גן: אימארי תומס 21 נקודות, שיר תירוש 18 נקודות, ויקטוריה ויויאנס (13 ריבאונדים) וטיאה גורסיץ’ 13 נקודות כ״א, פאולה סטאוטמן ואליס חתוקאי 7 נקודות כ״א, גילי אייזנר 5 נקודות, לורן קסנטיני 3 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ספרקל טיילור 29 נקודות, בויאנה קובסביץ (6 ריבאונדים, 7 אסיסטים) וג’סמין פולארד 11 נקודות כ״א, אופיר קסטן רז (7 ריבאונדים) 7 נקודות, מאי דיין 6 נקודות, נועה וואשדי 2 נקודות, ג’ניפר פליישר 1 נקודה.

מכבי חיפה – הפועל ראשון לציון 71:69

משחק צמוד מאוד לכל אורכו. למעשה, הרבה היחיד שהיה בו פער משמעותי הוא הרבע הראשון, עם התוצאה הנמוכה מאוד, 9:13 לראשל”צ.

קלעו לחיפה: שאיין סלרס (6 ריבאונדים) 39 נקודות, כריסטינה היגינס (10 ריבאונדים) 14 נקודות, נור כיוף (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 7 נקודות, בטי מונונגה (12 ריבאונדים) 6 נקודות, טיאה פרסלי 3 נקודות.

קלעו לראשון לציון: דייזי ריי יאנג (8 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 18 נקודות, קריסטין וויליאמס 16 נקודות, רומי אלבז 12 נקודות, אנסטסיה בולדירבה (10 ריבאונדים) 11 נקודות, עדן ציפל (6 ריבאונדים, 7 אסיסטים ) 10 נקודות , סנז׳נה בוגיצ׳ביץ׳ ויערה יצחקי 2 נקודות כ״א.

מכבי כרמיאל – הפועל באר שבע/דימונה 61:78

שתי העולות נפגשו הערב בהיכל הורביץ בכרמיאל. מכבי כרמיאל הגיעה למשחק כשהיא ממוקמת במקום החמישי, לעומת הפועל באר שבע דימונה שסוגרת את טבלת ליגת העל.

חמש הדקות ראשונות היו צמודות יחסית, עמאר העלתה את המארחות ליתרון שלוש, 9:12, ואז כרמיאל תפסה את ההובלה בסיום הרבע, 16:29. בתחילת הרבע השני, הצליחו השחקניות של שני פרידמן לצמצם ל-9 הפרש עם סל 3 של באריץ’, אבל המארחות הצליחו לשמור על יתרון שעמד במחצית על 27:43.

דקה וחצי בתוך הרבע השלישי, העלתה גומז את כרמיאל ל-27:47, שהמשיכה לשמור על פער דו ספרתי לכל אורך הרבע עד ל-43:61. בסיומו, ארבע דקות לסיום, צמצמה הארדן לפיגור של 12, אבל המארחות, בסיוע עידוד מהקהל הביתי, לא אפשרו ליריבה לצמצם את הפיגור וניצחו בהפרש של 17 נקודות. בשורות כרמיאל הצטיינו ג'נקינס וגומז, שתיהן עם דאבל דאבל של נקודות וריבאונדים.



קלעו לכרמיאל: ג’נקינס 27 נק’ ו-16 ריב’, הירן 17 נק’ ו-7 ריב’ ו-6 אס’, גומז 16 נק’ ו-10 ריב’, לביא 6 נק’, עמאר 6 נק’, בוגיצביץ 6 נק’.

קלעו לבאר שבע/דימונה: ווסטברוק 17 נק’, הארדן 12 נק’ ו-6 אס’, באריץ 7 נק’, יורקביצ’וס 7 נק’ ו-15 ריב’, טלקאר 6 נק’, בייקו-זמל 5 נק’ וכנעאן 5 נק’.

אליצור רמלה – אליצור חולון 89:77

הפסד ראשון במסגרות ישראליות למאמן טל נתן. המחצית הסתיימה ביתרון נקודה אחת לאורחות, רבע שלישי מוחץ לחולון, שעלתה נחושה ויעילה ועשתה 10:26, לאחר מכן רמלה רק צמצמה את ההפרש בחמש נקודות ברבע האחרון. רמלה עם 17 איבודים ו-38 נק’ בצבע, חולון עם 9 איבודים בלבד ו-60 נק’ בצבע.

קלעו לרמלה: האריגן 21 נק’ ו-9 ריב’, רוטברג 19 נק’, גרזון 11 נק’, נלסון 9 נק’ ו-10 ריב’, גבירנטס 13 נק’ ו-7 אס’, רווח 2 נק’ ובוסגנה 2 נק’.

קלעו לחולון: בראון 23 נק’ ו-8 אס’, קלי 22 נק’, 7 ריב’ ו-7 אס’, ברון 22 נק’, ג’וזף 13 נק’ ו-13 ריב’, וטורי 5 נק’, דיאלו 2 נק’ וכהן 2 נק’.