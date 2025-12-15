יום חמישי, 18.12.2025 שעה 04:38
כדורגל ישראלי

90 דקות לנחמיאס בניצחון 1:3 של לודוגורץ

בפעם השלישית ברצף, הבלם פתח במדי קבוצתו הבולגרית במסגרת המקומית ועזר לה להשיג שלוש נקודות מול ספטמברי סופיה. מחצית לקהת ב-2:2 של סומגאייט

עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)
הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שני) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# בבולגריה, עידן נחמיאס, בפעם השלישית ברציפות במסגרת המקומית, השלים 90 דקות במדי קבוצתו לודוגורץ, כשעזר לה לנצח 1:3 את ספטמברי סופיה ולהעפיל לרבע גמר הגביע הבולגרי.

# באזרבייג’ן, רועי קהת פתח בהרכב של סומגאייט, שחילצה 2:2 דרמטי מנפטצ’י באקו. הקשר הוחלף עם פתיחת המחצית השנייה, כשקבוצתו הייתה בפיגור 1:0.

