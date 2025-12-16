"ריאל מדריד כבר בחרה את מחליפו של אלונסו"

צ'אבי אלונסו הציל את כדור המשחק מול אלאבס, אך התדמית שהותירה ריאל מדריד לא עמדה ברמה שהמועדון מצפה לה. למרות שלוש הנקודות, המשך דרכו של המאמן בראש הפרויקט הלבן עדיין תלוי על חוט דק, והשבועות הקרובים מסתמנים כקריטיים כדי לדעת מה יהיה הסיום.

לפי מה שהסביר ג’וספ פדררול בתוכנית 'אל צ'ירינגיטו', ריאל מדריד "ברורה לגבי המחליף, והוא נמצא בבית". רמז שנראה שמצביע ישירות על אלברו ארבלואה, מאמן קבוצת המילואים הנוכחי, שגם נהנה מתמיכתו של פלורנטינו פרס. כל הסימנים מראים שבמקרה של פיטורי המאמן הנוכחי בעתיד הקרוב, מי שהיה המגן הימני של המועדון הלבן יקבל את התפקיד.

מגיש התוכנית ציין כי קיימת "דאגה" רבה במועדון בנוגע למספר היבטים בעבודתו של צ'אבי אלונסו, וכי אילו ריאל מדריד הייתה נופלת מול אלאבס או מציגה "ביזיון", היינו רואים חילופי מאמן כבר באותו ערב יום ראשון.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

"במועדון יש הרבה ספקות אם יש היגיון להמשיך להחזיק בצ'אבי אלונסו. השאלה היא מתי תתקבל החלטה או אם אלונסו יצליח להפוך את המצב. ככה, בצורת המשחק הזו, הוא לא ממשיך. הקבוצה שבורה פיזית. אם יהיה שינוי, הוא חייב להיות לפני הסופר קאפ", ציין פדררול.

מגיש 'אל צ'ירינגיטו' העמיק גם בסימני השאלה סביב דמותו של המאמן: "יש דאגה לגבי המשחק של ריאל, לגבי המצב הפיזי של השחקנים, לגבי זה שלא יודעים איך הקבוצה משחקת. אתה שואל אנשים איך היא משחקת ואף אחד לא יודע. למה כל השחקנים נראים פיזית פחות טוב? למה הוא לא השתפר בשום דבר? אין שיטה, אין כדורגל יפה, אין שחקנים שמוצבים בעמדה שלהם, אין שביעות רצון מצורת העבודה שלו, ואין אמפתיה שלו עם חלק מהשחקנים. אני חושב שהקהל מצפה ליותר".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

"ריאל מדריד צריכה לקבל את ההחלטה כשיהיה נכון. האם יש משהו שאומר לפלורנטינו: סבלנות, רואים שיפור, המגמה חיובית? התשובה היא לא, אין שיפור בשום דבר. מנצחים בקושי ומפסידים מול הגדולות. השאלה היא מתי. לצ'אבי אין קרדיט אצל אף אחד. אם כל השחקנים נראים פחות טובים, האשמה תמיד על המאמן", ניתח.

"אני חושב שאף אחד שרואה כדורגל ורואה את ריאל מדריד, אף אחד לא יכול לחשוב שזה הולך להשתפר. לכן אני חושב שזו החלטה מאוד מורכבת, אבל צריך להיות שינוי דרמטי כדי שצ'אבי אלונסו ימשיך בריאל מדריד. ריאל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד גם את ליגת האלופות וגם את הליגה, היא חייבת להציל את הרהיטים עכשיו. זה קרה עם רפא בניטס ואז הגיע זינדין זידאן וזכה בליגת האלופות. אני לא רואה שזה ישתפר עם צ'אבי, זו נקודת המבט שלי, ואני חושב שבמועדון חושבים משהו דומה, אבל אני לא יכול לאשר זאת", סיכם פדררול בתוכנית.