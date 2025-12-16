דונצ'יץ' גנב את ההצגה עם בוגאטי ב-5.5M דולר

לוקה דונצ’יץ’ בעוד עונה מטורפת עם מספרים מדהימים, ונראה כי הוא רוצה לקחת את קבוצתו מעיר המלאכים עד הסוף העונה. עם ממוצעים של 35 נקודות, 8.7 ריבאונדים ו-8.8 אסיסטים, הוא כמעט עם ממוצע של טריפל דאבל וזה בהחלט מעורר התפעלות. אם חשבתם שרק על המגרש הוא מככב, שימו לב לאוסף הרכבים שלו, כאשר המכונית הכי חדשה שהצטרפה לאחרונה לרשימה היא הבוגאטי W16 מיסטרל.

בוגאטי W16 מיסטרל היא מכונית שיוצרה על ידי Bugatti Automobiles S.A.S, ומהווה את הדגם הפתוח האחרון של היצרנית המצויד במנוע ה-W16 האייקוני. הדגם פותח כיחידה עצמאית ולא כגרסה פתוחה של דגם קיים, והוא נועד לסמן את סיומו של עידן מנועי ה-W16 בבוגאטי, מנוע ששירת את המותג מאז השקת הוויירון באמצע שנות ה-2000.

המיסטרל הוצגה לראשונה לציבור באוגוסט 2022, במהלך אירועי שבוע הרכב של מונטריי בקליפורניה. ההצגה עוררה עניין רב בעולם הרכב, בעיקר בשל ההכרזה כי מדובר בדגם הסדרתי האחרון של בוגאטי עם מנוע W16, לפני מעבר לטכנולוגיות הנעה אחרות בדגמים עתידיים של המותג.

הייצור של בוגאטי מיסטרל הוגבל מראש ל-99 יחידות בלבד. כל היחידות נמכרו מראש ללקוחות עוד לפני תחילת הייצור בפועל, בהתאם למדיניות בוגאטי בדגמים מיוחדים ובמהדורות סיום. כל רכב יוצר בהתאמה אישית מלאה ללקוח, במסגרת תוכניות ההתאמה של היצרן.

המחיר הרשמי של בוגאטי מיסטרל בעת ההשקה עמד על כ-.55 מיליון דולר לפני מיסים. המחיר הסופי לכל לקוח השתנה בהתאם לרמת ההתאמה האישית, חומרי הגימור והבחירות הייחודיות שבוצעו במסגרת ההזמנה (וגם זה מלווה בתשלום כסף לא קטן)..

לב המיסטרל הוא כאמור מנוע W16 בנפח 7,993 סמ״ק, המצויד בארבעה מגדשי טורבו. המנוע מפיק הספק של כ-1,600 כוחות סוס ומומנט מרבי של כ-1,600 ניוטון-מטר. תיבת ההילוכים היא אוטומטית כפולת מצמדים עם שבעה הילוכים, וההנעה היא כפולה לכל הגלגלים.

על פי נתוני היצרן, שאנו כמובן נוטים להאמין לו, התאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש מתבצעת בתוך כ-2.5 שניות. נתון זה מציב את המיסטרל בשורה אחת עם מכוניות העל המהירות ביותר שיוצרו אי פעם, גם בהשוואה לדגמים סגורים בעלי גג קבוע.

בנובמבר 2024 ביצעה בוגאטי ניסיון מהירות רשמי במסלול Papenberg שבגרמניה, ובמהלכו נמדדה למיסטרל מהירות מרבית של 453.91 קמ״ש. נתון זה הפך אותה לרכב הפתוח הסדרתי המהיר ביותר בעולם שנמדד רשמית.

המיסטרל עושה שימוש בפלטפורמה מתקדמת המבוססת על זו של השירון, עם חיזוקים ייעודיים למרכב הפתוח ושינויים אווירודינמיים שנועדו לשמור על יציבות במהירויות קיצון. תכנון הרכב בוצע כך שיאפשר נסיעה ללא גג, תוך כדי שמירה על נתוני ביצועים קרובים ככל האפשר לדגמים הסגורים של בוגאטי.

מסירות הרכב ללקוחות החלו במהלך שנת 2024, וה-W16 מיסטרל נחשבת כיום לדגם סיום רשמי של עידן מנועי ה-W16 בבוגאטי. הדגם מסמן נקודת מעבר היסטורית עבור היצרנית, לאחר כמעט שני עשורים שבהם מנוע זה היה מזוהה באופן מוחלט עם פסגת הביצועים של עולם הרכב.

