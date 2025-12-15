"אני יכול להוציא אותנו מזה, אני מאמין גדול"

לעיני קצת יותר מ-10,000 אוהדים בבלומפילד, מכבי תל אביב ספגה הערב (שני) מכה קשה לשאיפות האליפות שלה כשסיימה ב-2:2 דרמטי עם הפועל פתח תקווה (שכב הובילה 0:2), במשחק שבו שני שערים של שגיב יחזקאל נפסלו וסייד אבו פרחי החמיץ פנדל אצל המארחת, שמצידה חילצה נקודה בתוספת הזמן. בסיום המשחק האוהדים של הצהובים קראו למאמן ז’רקו לאזטיץ’ להתפטר.

לאזטיץ’ אמר לאחר ההתמודדות: “אני אף פעם לא שמח מנקודה אחת במכבי ת"א, בטח אחרי משחק כזה, אבל כבשנו בשנייה האחרונה. ההופעה הייתה טובה, בעיקר בחצי הראשון, אחד הטובים שלנו, לקחנו מומנטום, ואז שני שערים מהירים, ואז כל הבלגן עם הפנדלים. יש פה הרבה צעירים בלי ניסיון וזה היה משחק קשוח, עכשיו הכל נראה נגדנו וצריכים לעשות הכל כדי להפוך את זה".

שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)

"קבוצה שרצה לאליפות לא יכולה לקבל שערים כאלה? אני לא מסכים, נראה במאי. היא כבשה משני מצבים בחצי הראשון, זה קשה להסביר, אבל זה הכדורגל. התקשינו, זה לא כל לייצר נגד עשרה שחקנים שברחבה, קבוצה שבאה להתגונן ולקחת נקודות בבלומפילד, יש לנו הרבה צעירים בלי ניסיון של איך להגיב כשהכל נגדנו, וזהו. 7 נק' מב"ש? לדעתי מוקדם מידי להסיק מסקנות. הקריאות של הקהל? אין תגובה".

"כואב על קריאות הבוז, השחקנים פה צריכים עידוד. אנחנו לא צריכים לשנות הרבה בינואר, פשוט כולם צריכים להיות קצת טובים יותר. נתכונן לנתניה כמו לכל משחק, יש לנו חמישה ימים וזה מספיק זמן כדי להתאושש ולהתכונן. שום דבר לא יעשה לנו חיים קלים, צריכים להיות צנועים, לעבוד קשה ולהביא תוצאות טובות. אני מאמין בעצמי לגמרי, ברור, שאני יכול להוציא את הקבוצה מזה, אני מאמין גדול".

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

עידו שחר אמר: "הדבר הכי חשוב לא קרה היום וזה ניצחון, שער זה בונוס קטן בשבילי, אבל הייתי מוותר על זה בשביל שער ניצחון של מישהו אחר. אנחנו צריכים לנצח פה כל משחק, למרות התוצאה, אני באמת חושב שהיה לנו משחק טוב, אפילו טוב מאוד. אני חושב שבעטנו מעל 30 בעיטות לשער, היינו צריכים להבקיע יותר. הם הגיעו בחצי הראשון פעמיים לשער והבקיעו, קצת חוסר מזל, יש תקופות שקצת הולך נגדך ויותר קשה, נעשה הכל כדי להתרומם מזה. נישאר עד הסוף במאבק, אני בטוח שגם אם זה טיפה לא נראה כמו זמן ורוד, שבסוף העונה יהיה מתוק”.

“לא תקופה קלה, אני פחות רוצה לנתח ולגעת בדברים שאנחנו כשחקנים זו לא עבודה שלנו, אני יכול רק להבטיח לקהל מכאן וגם למועדון שנעשה הכל כדי לנצח כל משחק ולהביא אליפות. אנחנו רוצים את הקהל איתנו פה בבית, זה הבית שלנו, אבל שוב, יש דברים שלא בשליטה שלנו, כמובן שהיינו שמחים לראות את בלומפילד מלא היום. אנחנו ננסה להיות הכי טובים שיש, לשנייה לא מוותרים ולא נוריד רגל מהגז, כל אחד אני בטוח מסתכל על עצמו במראה כשחקנים, כצוות, ככל מי שעובד במועדון, בטוח שכולם יעשו את הכי טוב שלהם כדי שניקח אליפות עד הסוף העונה", סיכם.

עידו שחר (שחר גרוס)

עומר פרץ אמר מנגד: "היינו צריכים לשמור על הכדור עוד כמה שניות רק, החזרנו להם את הכדור והתחילה עוד התקפה משום מקום, עוד קצת והיינו סוחטים את השעון ופה התחילה הנפילה, באיבוד הכדור הזה. גם בהתקפה שלהם, היינו צריכים הרבה לפני לצאת וללחוץ את עידו שחר, מאכזב כי זה היה אולי המשחק הכי חלש שלנו, אבל מבחינת הקרבה והגנה אני מוריד את הכובע בפני השחקנים”.

“היינו נאיביים קצת, הכדור היה אצלנו, היה אפשר לסחוט שעון ואם מדברים על לשחק מגעיל, אז אם כבר אז עד הסוף. איך מרימים את השחקנים? הם יקומו, יהיו מבואסים היום ומחר ובסוף יקומו, סך הכל הבאנו נקודה והיינו יכולים להביא עוד שתיים, היה מאמץ טוב, זו הרגשה של הפסד, מתסכל. הסיבוב התחיל טוב יותר מהראשון, מאמין שנביא יותר נקודות בסיבוב הזה, התבגרנו, מסיקים מסקנות, לפעמים צריך טיפה יותר שיניים, יש פה קבוצה טובה ושחקנים טובים ובסיבוב השני נצטרך להוציא יותר שיניים ולגדל יותר ביצים”, הוסיף.

עומר פרץ (שחר גרוס)

פרץ סיכם: “אוהדי מכבי ת"א שרו לי לאמן אותם? אתה תופס אותי פה אחרי משחק כזה, לא מעניין אותי שום דבר. מעניינת אותי הפועל פ"ת, כל הדיבורים האלו לא מעניינים, בכדורגל זוכרים את המשחק האחרון, הכדורגל משתנה כל שבוע ואין מה להתחיל לחלום, יש פה קבוצה שצריך להשאיר בליגה, נתרכז בזה. כל השאר לא רלוונטי וממש לא מעניין אותי".

יונתן כהן אמר אחרי המשחק: "אני מבקש סליחה קודם כל ורוצה לתת מילים חזקות ליהודי אוסטרליה בסידני, זה מקום שגרתי בו שנה שעברה ואני רוצה לחזק שם את כולם. לגבי המשחק, תחושות לא נעימות לספוג גול בדקה כזו, זה תמיד כואב, בטח כשאתה מוביל לאורך רוב המשחק, אנחנו נתמודד עם זה ומספיק חזקים, יש פה צוות ושחקנים מגובשים מאוד. כבר ממחר נתכונן למשחק הבא”.

הטקס ליונתן כהן (שחר גרוס)

“מכבי ת"א זה מועדון הכי קרוב ללב שלי, גדלתי שם, כל החיים חונכתי צהוב כחול, בבית כל הזמן, ידעתי שהמשחק הזה יגיע ושאשחק פה, אגיד תודה רבה למועדון ובהצלחה, הוא קרוב לליבי, אבל כרגע אני בהפועל פ"ת והכי שמח בעולם כאן. לא רוצה להגיד סליחה לקהל כי גם לא הפסדנו, לקחנו נקודה במשחק חוץ מהקשים בליגה, אבל אגיד לקהל שאנחנו מעריכים אותם מאוד, שמענו אותם כל המשחק, קצת טעם חמוץ בסוף, אבל הפנים קדימה כי יש עוד מטרות וננסה להשיג אותן בכל הכוח", סיכם.