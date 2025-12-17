יום רביעי, 17.12.2025 שעה 18:14
צפו בתקציר: 1:2 למכבי פ"ת על חדרה בנערים ב'

הקבוצה של טל מציורו חגגה ניצחון ביתי חשוב אחרי מהפך נגד חדרה. אופק שלום כבש ראשון, אבל יונתן קוריאט וליאו ציוני כבשו מנגד וצופפו את הצמרת

מכבי פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)
במחזור הנוכחי בליגת נערים ב' על, מכבי חיפה, שהובילה את הטבלה עד כה, נאלצה להסתפק בנקודה בלבד בביתה מול מכבי תל אביב. במקביל, מכבי פתח תקווה של טל מציורו חגגה ניצחון 1:2 ביתי משמעותי מול הפועל חדרה של רן בר, במשחק שבו האורחים הקשו לא מעט על המקומיים.

הפועל חדרה אף עלתה ליתרון מוקדם לאחר 15 דקות, משער של אופק שלום, אך רגע לפני ההפסקה הצליחה מכבי פתח תקווה להפוך את התוצאה. יונתן קוריאט וליאו ציוני כבשו וקבעו 1:2 לזכות הכחולים, תוצאה שנשמרה עד הסיום והעניקה למארחת שלוש נקודות חשובות.

נערים ב': 1:2 בין מכבי פ"ת להפועל חדרה

בעקבות התוצאות, מאזן הצמרת מצטופף. מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה חולקות כעת את המקום הראשון עם 34 נקודות כל אחת, בעוד מכבי תל אביב מדורגת שלישית עם 31 נקודות. עבור מכבי פתח תקווה היה זה ניצחון 11 העונה, בעוד הפועל חדרה רשמה הפסד ליגה שביעי ונשארה בחלק התחתון של הטבלה.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל

