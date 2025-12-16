צפו בתקציר: 2:2 למכבי ת"א ומכבי חיפה בנערים ב'

משחק רב שערים הסתיים בחלוקת נקודות, שבסיומו מכבי חיפה שמרה על מאזן ללא הפסד, אך מצאה את עצמה חולקת את המקום הראשון בטבלה יחד עם מכבי פתח תקווה, כאשר לשתיהן 34 נקודות. לפני ההתמודדות הוליכה חיפה את הטבלה עם 33 נקודות, מכבי פתח תקווה דורגה שנייה עם 31 נקודות ומכבי תל אביב שלישית עם 30. הצהובים מתל אביב הגיעו למשחק כשהם סוחבים נתון בולט, את מרבית שערי החובה שלהם העונה הם ספגו במשחקי חוץ, 12 מתוך 14.

אליעזר בן אהרון פתח בשער מכבי חיפה עם נועם חלבני, שלא ספג בשני משחקיו האחרונים, בעוד יהונתן סופר המשיך להעניק קרדיט לאיתי סלע, שפתח גם לאחר ההפסד 3:1 לרעננה בשבוע הקודם. חיפה עלתה עם ארבעה מתוך חמשת הסקוררים שלה, דורה, גולדנברג, פרדה ושעבאן, ומנגד מכבי תל אביב פתחה עם כל חמשת הסקוררים שלה, אגבאריה, דבח, סיסאי, יהייס ואלנקייב.

בדקה ה-36 מוחמד אגבאריה, מלך שערי מכבי תל אביב, העלה את האורחים ליתרון 0:1, שערו השמיני בליגה העונה. שלוש דקות לאחר מכן חיפה השוותה ל-1:1 משער ראשון העונה של שחקן ההגנה אריאל סיידה, אך עוד לפני ההפסקה מכבי תל אביב חזרה להוביל, 1:2, משער ראשון העונה של אושר חבזו, הראשון שלו מאז 25/05/2024.

המחצית השנייה הייתה שקולה, עד שבדקה ה-70 נשרקה בעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכות מכבי חיפה. הקפטן נועם גולדנברג ניגש לכדור, הכניע את איתי סלע וקבע 2:2. היה זה שערו התשיעי של גולדנברג בליגה העונה, לצד שלושה שערים בגביע. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, והמשחק ננעל בחלוקת נקודות בין שתי קבוצות איכותיות מאוד.