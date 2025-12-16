יום שלישי, 16.12.2025 שעה 10:12
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

צפו בתקציר: 2:2 למכבי ת"א ומכבי חיפה בנערים ב'

תיקו רב שערים וחלוקת נקודות שבסיומו הירוקים נותרו ללא הפסד מוחמד אגבאריה ואושר חבזו כבשו לזכותם של הצהובים, אריאל סיידה ונועם גולדנברג איזנו

|
אדר פרדה (לילך וויס-רוזנברג)
אדר פרדה (לילך וויס-רוזנברג)

משחק רב שערים הסתיים בחלוקת נקודות, שבסיומו מכבי חיפה שמרה על מאזן ללא הפסד, אך מצאה את עצמה חולקת את המקום הראשון בטבלה יחד עם מכבי פתח תקווה, כאשר לשתיהן 34 נקודות. לפני ההתמודדות הוליכה חיפה את הטבלה עם 33 נקודות, מכבי פתח תקווה דורגה שנייה עם 31 נקודות ומכבי תל אביב שלישית עם 30. הצהובים מתל אביב הגיעו למשחק כשהם סוחבים נתון בולט, את מרבית שערי החובה שלהם העונה הם ספגו במשחקי חוץ, 12 מתוך 14.

אליעזר בן אהרון פתח בשער מכבי חיפה עם נועם חלבני, שלא ספג בשני משחקיו האחרונים, בעוד יהונתן סופר המשיך להעניק קרדיט לאיתי סלע, שפתח גם לאחר ההפסד 3:1 לרעננה בשבוע הקודם. חיפה עלתה עם ארבעה מתוך חמשת הסקוררים שלה, דורה, גולדנברג, פרדה ושעבאן, ומנגד מכבי תל אביב פתחה עם כל חמשת הסקוררים שלה, אגבאריה, דבח, סיסאי, יהייס ואלנקייב.

בדקה ה-36 מוחמד אגבאריה, מלך שערי מכבי תל אביב, העלה את האורחים ליתרון 0:1, שערו השמיני בליגה העונה. שלוש דקות לאחר מכן חיפה השוותה ל-1:1 משער ראשון העונה של שחקן ההגנה אריאל סיידה, אך עוד לפני ההפסקה מכבי תל אביב חזרה להוביל, 1:2, משער ראשון העונה של אושר חבזו, הראשון שלו מאז 25/05/2024.

נערים ב': 2:2 בין מכבי חיפה למכבי תל ת"א

המחצית השנייה הייתה שקולה, עד שבדקה ה-70 נשרקה בעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכות מכבי חיפה. הקפטן נועם גולדנברג ניגש לכדור, הכניע את איתי סלע וקבע 2:2. היה זה שערו התשיעי של גולדנברג בליגה העונה, לצד שלושה שערים בגביע. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, והמשחק ננעל בחלוקת נקודות בין שתי קבוצות איכותיות מאוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */