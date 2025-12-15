יום שני, 15.12.2025 שעה 21:37
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

צפו ב-2:6 של כפ"ס על בית"ר ירושלים בנערים א'

תצוגת כוח ברורה של הירוקים מהשרון בדרך לאחד הניצחונות המרשימים שלהם. אורי תבואה הבקיע רביעייה, דור חלף וגיא דהן הוסיפו שערים לזכות כפר סבא

|
הפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)
הפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)

במסגרת המחזור ה-12 בליגה הבכירה בשנתון 2009, נערים א’ על, הפועל כפר סבא סיפקה תצוגת כוח מרשימה עם ניצחון 2:6 על בית"ר ירושלים. הירוקים מהשרון שלטו בקצב והוכיחו עליונות ברורה, בדרך לאחד הניצחונות המרשימים שלהם העונה.

גיבור המשחק היה אורי תבואה, שרשם יום חלומי עם רביעייה מרשימה. תבואה, שבעונת 2023/24 בלט בסקציה נס ציונה ולאחר מכן עבר למכבי פתח תקווה אך זכה לדקות משחק מועטות בעיקר מהספסל, מצא העונה את מקומו בסגל של עמית ארצי. עד כה הוא עומד על שבעה שערים, כולל ארבעת השערים שכבש מול בית"ר ירושלים. דור חלף וגיא דהן הוסיפו שערים לזכות כפר סבא, בעוד נועם סבאג ויהלי סמולינסקי כבשו עבור בית"ר והעניקו לה כבוד מינימלי.

נערים א: 2:6 בין הפועל כפ"ס לבית"ר י-ם

המשחק כלל גם אירועים משמעתיים. בדקה ה-68 נריה בן לולו, שנכנס כמחליף ארבע דקות קודם לכן, הורחק בכרטיס אדום בשורות בית"ר ירושלים. בדקה ה-80 התאזן מספר השחקנים, כאשר גם זוהר ארז מהפועל כפר סבא ראה את הכרטיס האדום. עבור הפועל כפר סבא היה זה הניצחון החמישי העונה, שהעלה אותה ל-15 נקודות, בעוד בית"ר ירושלים נותרה בתחתית הטבלה עם 11 נקודות, כשהיא בין הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים.

