יום שני, 15.12.2025 שעה 21:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"אם המשטרה לא תבטל את ההחלטה נפנה לבג"ץ"

מכתב מיצוי הליכים מצד אוהדי הפועל ת"א: "גורמי המשטרה חרגו מסמכותם באופן בוטה, הם הפרו זכויות יסוד של ציבור שלם ופגעו בכבוד האדם ובאוטונומיה"

|
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

עורך הדין בועז בן צור, המייצג את אוהדי הפועל תל אביב, שיגר הערב (שני) מכתב מיצוי הליכים למשטרת ישראל, בעקבות אופן התנהלותה כלפי איסור הכניסה עם חולצות המחאה. במכתב נטען לפגיעה חמורה בזכויות יסוד, ובראשן חופש הביטוי, תוך איום ברור בפנייה לבית המשפט הגבוה לצדק אם לא יחול שינוי מיידי במדיניות.

במכתב נכתב בין היתר: ״גורמי משטרת ישראל חרגו מסמכותם באופן בוטה. הם הפרו זכויות יסוד של ציבור שלם. כך, חופש ביטוי הוא מאבני היסוד של משטר דמוקרטי. ברור כשמש כי ביטוי מחאתי או ביקורתי, לרבות באמצעות לבוש או חולצות הנושאות מסר פוליטי או ביקורת כלפי רשות שלטונית, מצוי בליבת ההגנה של חופש הביטוי. הוא אינו נופל בגדר אלימות מילולית, אינו מהווה הסתה ואינו יוצר כשלעצמו סכנה ממשית״.

עוד נטען במכתב כי האופן שבו בוצעו הבדיקות והאיסורים בכניסות למגרשים חורג מהמקובל ומהחוק. ״פעולות המשטרה האמורות, ובפרט הדרישה מאוהדים שלא ללבוש פריטים מסוימים, תוך בידוק בכניסה, לעיתים על ידי שוטר, על ידי מאבטח ולעיתים גם ללא הזדהות – מהוות פגיעה של ממש, לא רק בחופש הביטוי, אלא גם בכבוד האדם ובאוטונומיה, הואיל והן אף בעלות מימד משפיל״.

בן צור במכתב דורש מהמשטרה שינוי מיידי של ההתנהלות והבהרה רשמית לציבור: ״נדרש כי משטרת ישראל תפרסם הודעה רשמית לפיה היא מתכוונת לבטל את הנוהל הלא חוקי ולא תמנע כניסת אוהדים לובשי חולצות כאמור ולאפשר ביטוי לגיטימי לאוהדי הקבוצה וזאת עד ליום 17.12.2025 בשעה 10:00 בבוקר". בסיום המכתב נחתם כי אם המשטרה לא תבטל את האיסור, תוגש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.

