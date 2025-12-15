אנחת רווחה בהפועל חיפה לגבי מצבו של רמירז

בהפועל חיפה יכלו לנשום לרווחה אחרי שבבדיקת האולטרסאונד שעבר השחקן ברונו רמירז אחר הצהריים התברר כי השחקן סובל מקרע קטן בלבד בשריר הירך האחורי, מה שיקצר משמעותית את זמן ההחלמה.

כזכור, רמירז נפצע במהלך הניצחון מול טבריה והיה חשש שייעדר תקופה ארוכה יותר. ללא קשר לרמירז יש רצון גדול מאוד לצרף בינואר בלם זר נוסף בעיקר בגלל הידיעה שבמצבת הבלמים יש כיום רק את רמירז וג’ורג’ דיבה.

הנחת היסוד שברגע שיגיע בלם זר, איתי בן חמו ממכבי ת”א יירד מהפרק, מה עוד שלא בטוח שמכבי ת”א תשחררו.

הקבוצה עצמה תצא למשחק חוץ בטדי מול הלפני אחרונה הפועל ירושלים מתוך ידיעה שכל תוצאה פרט להפסד תעשה לקבוצה שירות, שכן הפער הנקודות בין שתי הקבוצות עומד על 4 נקודות. מנגד, הפסד יכניס את הקבוצה למאבקי הישארות בליגת העל.