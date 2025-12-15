יום שני, 15.12.2025 שעה 20:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

אנחת רווחה בהפועל חיפה לגבי מצבו של רמירז

לאחר שהיה חשש שייעדר תקופה ארוכה, אולטרסאונד שעבר גילה כי השחקן סובל מקרע קטן בלבד בשריר הירך האחורי. בקבוצה רוצים לצרף בינואר בלם זר נוסף

|
ברונו רמירז עם הכדור (עמרי שטיין)
ברונו רמירז עם הכדור (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה יכלו לנשום לרווחה אחרי שבבדיקת האולטרסאונד שעבר השחקן ברונו רמירז אחר הצהריים התברר כי השחקן סובל מקרע קטן בלבד בשריר הירך האחורי, מה שיקצר משמעותית את זמן ההחלמה.

כזכור, רמירז נפצע במהלך הניצחון מול טבריה והיה חשש שייעדר תקופה ארוכה יותר. ללא קשר לרמירז יש רצון גדול מאוד לצרף בינואר בלם זר נוסף בעיקר בגלל הידיעה שבמצבת הבלמים יש כיום רק את רמירז וג’ורג’ דיבה.

הנחת היסוד שברגע שיגיע בלם זר, איתי בן חמו ממכבי ת”א יירד מהפרק, מה עוד שלא בטוח שמכבי ת”א תשחררו.

הקבוצה עצמה תצא למשחק חוץ בטדי מול הלפני אחרונה הפועל ירושלים מתוך ידיעה שכל תוצאה פרט להפסד תעשה לקבוצה שירות, שכן הפער הנקודות בין שתי הקבוצות עומד על 4 נקודות. מנגד, הפסד יכניס את הקבוצה למאבקי הישארות בליגת העל.

