באיירן מינכן מנסה למנוע מחטף של קסיאנו קיאלה

הבלם בן ה-16 נחשב לכישרון עולה של הבווארים, כשדיווחים באנגליה חשפו שאביו טס למדינה לשיחות עם צ'לסי וסיטי. בתגובה, הקבוצה קידמה את המו"מ איתו

קסיאנו קיאלה (IMAGO)
קסיאנו קיאלה (IMAGO)

קסיאנו קיאלה אמנם בן 16 בלבד, אך מסומן ככישרון עולה בבאיירן מינכן שבונה עליו לטווח הארוך. למרות זאת, בקבוצה הבינו כי עליהם לפעול מהר לאחר שאביו של השחקן טס היום (שני) לאנגליה לשיחות עם צ’לסי ומנצ’סטר סיטי, כך לפי חשיפה באנגליה.

בבאיירן מינכן הבינו כי צריך להעלות קצב, ובתגובה נכנסו למשא ומתן אגרסיבי עם נציגיו. כעת, פבריציו רומאנו מפרסם שהשיחות בין הצדדים נמצאות בשלב מתקדם לגבי חוזה ארוך טווח. המועדון שלח הצעדה חדשה ושם מאמינים כי יצליחו להימנע ממחטף של קבוצות הפרמייר ליג.

קסיאנו קיאלה כאמור מסומן ככישרון עולה לאחר שזומן להתאמן עם סגל הקבוצה הבוגרת לקראת גביע העולם למועדונים הקיץ. הוא הצטרף למועדון רק ב-2024 מהרטה ברלין, ומשחק בקבוצה עד גיל 19 שבה משחק העונה.

מבחינת סגנון המשחק, קיאלה מתואר כשחקן חזק, מהיר ואתלטי, בעל פרופיל המזכיר את זה של דאיו אופמקאנו, הבלם הצרפתי הבכיר של המועדון. הוא מצטיין במשחק בקו הגנה גבוה ובסיטואציות של לחץ, תכונות שהופכות אותו למתאים במיוחד לשיטה של הקבוצה הבווארית. בכירים במחלקת הנוער של המועדון, ביניהם חליל אלטינטופ, ציינו את הפוטנציאל הרב שלו ושמחו על ההזדמנות לפתח אותו באקדמיה.

לצד יכולותיו המקצועיות, קיאלה מפגין כושר מנהיגות גם בזירה הבינלאומית לפי דיווחים בגרמניה. הוא רשם הופעות בנבחרות הצעירות של גרמניה, ומאז הופעת הבכורה שלו בספטמבר אשתקד, הוא הספיק אף לענוד את סרט הקפטן.

