טיאגו סילבה הודיע שהוא עוזב את פלומיננזה

אחד הבלמים הגדולים של הדור האחרון בדרך לחזור לאירופה. טיאגו סילבה הברזילאי בן ה-41 ששימש בתור קפטן בכל קבוצותיו: פלומיננזה, מילאן, פאריס סן ז’רמן וצ’לסי, החליט לעזוב את קבוצתו מארץ מולדתו ולשוב לאירופה על מנת להתקרב למשפחתו שמתגוררת באנגליה ולהילחם על מקום בסגל נבחרתו למונדיאל.

האפשרות שנראית הכי אפשרית בשלב זה מבחינת טיאגו סילבה היא מעבר לאקסית שלו מילאן, בה שיחק בין 2009-2012 ואפילו שימש כקפטן. הקבוצה האיטלקית מביעה עניין ואף שוקלת להחזיר את הבלם הוותיק לשורותיה לאחר 14 שנים.

את פריצתו הגדולה טיאגו סילבה עשה בפלומיננזה, ממנה עבר למילאן, לאחר מכן הוא הצטרף לפאריס סן ז’רמן ושיחק שם שמונה עונות. אחרי התקופה בבירת צרפת הוא חתם בצ’לסי וב-2024 הוא שב למולדתו לקבוצה הברזילאית בה פרץ.

טיאגו סילבה חוגג אליפות במילאן, יחזור לרוסונרי? (GettyImages)

טיאגו סילבה, שנחשב לאחד הבלמים הגדולים בדור האחרון, ידוע בתור קפטן ומנהיג גדול. הוא כבר מדבר על היום שאחרי הקריירה כשחקן ואף הביע רצון לפתוח בקריירת אימון. חלומו הגדול הוא לאמן בכל הקבוצות בהן שיחק במהלך הקריירה שלו.