נציגי המשטרה נפגשו עם ההתאחדות והפועל ת"א

פגישה משמעותית נערכה היום (שני) בין נציגי המשטרה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות והפועל תל אביב, מתוך כוונה למצוא פתרון לבעיה הגדולה המסתמנת בין המשטרה לאולטראס הפועל תל אביב, כשגם מפקד מחוז תל אביב, חיים זרגרוב, נכח בישיבה.

אלפי אוהדים מתכוונים להגיע למשחק נגד מכבי בני ריינה בשבת בצהריים עם חולצות המחאה ועל פי החלטת המשטרה - לובשי החולצות נחשבות מסיתות ולא יורשו להיכנס.

ראשי המנהלת וההתאחדות, שינו זוארץ וארז כלפון, ביחד עם הפועל תל אביב, מנסים לשכנע את המשטרה להתיר את הכניסה עם החולצות, דבר שלא נראה כרגע. הנהלת הפועל תל אביב, נמצאת במצב סבוך מאוד מאחר שהיא לא תצליח לשכנע את אוהדי האולטראס לוותר על החולצות.

יש לכלל הצדדים מספר ימים כדי להבין איך מגיעים למצב שניתן לעבוד ביחד על מנת להרגיע את הרוחות וההדים, כשכל צד הלך להכין “שיעורי בית” על מנת להבין איך לתפעל את האירועים, כשהגורמים עתידים להיפגש שוב.