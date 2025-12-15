יום שני, 15.12.2025 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

נציגי המשטרה נפגשו עם ההתאחדות והפועל ת"א

כלל הגורמים מנסים למצוא פתרון לבעיה שצפויה להתרחש בשבת, במשחק של האדומים מול ריינה, על רקע החלטת המשטרה לא לתת ללובשי החולצות להיכנס למגרש

|
החולצה של אולטראס הפועל ת
החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

פגישה משמעותית נערכה היום (שני) בין נציגי המשטרה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות והפועל תל אביב, מתוך כוונה למצוא פתרון לבעיה הגדולה המסתמנת בין המשטרה לאולטראס הפועל תל אביב, כשגם מפקד מחוז תל אביב, חיים זרגרוב, נכח בישיבה.

אלפי אוהדים מתכוונים להגיע למשחק נגד מכבי בני ריינה בשבת בצהריים עם חולצות המחאה ועל פי החלטת המשטרה - לובשי החולצות נחשבות מסיתות ולא יורשו להיכנס. 

ראשי המנהלת וההתאחדות, שינו זוארץ וארז כלפון, ביחד עם הפועל תל אביב, מנסים לשכנע את המשטרה להתיר את הכניסה עם החולצות, דבר שלא נראה כרגע. הנהלת הפועל תל אביב, נמצאת במצב סבוך מאוד מאחר שהיא לא תצליח לשכנע את אוהדי האולטראס לוותר על החולצות.

יש לכלל הצדדים מספר ימים כדי להבין איך מגיעים למצב שניתן לעבוד ביחד על מנת להרגיע את הרוחות וההדים, כשכל צד הלך להכין “שיעורי בית” על מנת להבין איך לתפעל את האירועים, כשהגורמים עתידים להיפגש שוב.

