הקושי בטדי והמאזן מול סכנין: המוקש של בית"ר

העימות בין בית"ר ירושלים לבני סכנין מבטיח איזון ועניין, לפחות על פי המספרים מהשנים האחרונות. בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות נרשם שוויון כמעט מוחלט, ארבעה ניצחונות לכל צד ושני משחקים שהסתיימו בתיקו. גם מאזן השערים צמוד מאוד, 14:15 לזכות הירושלמים, נתון שממחיש עד כמה המפגשים בין השתיים נוטים להיות צמודים ופתוחים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

היסטוריה אחרונה ומגמת שערים

הניצחון האחרון של בני סכנין באצטדיון טדי על בית"ר ירושלים נרשם ב-4.3.2021, אז האדומים גברו 2:3 בזכות צמד של בירם כיאל ושער נוסף של מוטי ברשצקי, בעוד אלירן עטר ומתאוסיניו כבשו לזכות הצהובים. אותו חודש גם מסמן את הפעם האחרונה בה המפגש בין הקבוצות הסתיים בתיקו ללא שערים, ב-18.2.2021. מאז נרשם רצף של 13 משחקים רצופים בכל המסגרות עם לפחות שער אחד, ובמהלכם הובקעו 43 שערים, ממוצע של 3.3 שערים למשחק. גם בעשרת המפגשים האחרונים בלבד, הנתון נשאר גבוה עם 29 שערים וממוצע של 2.9 למשחק.

בירם כיאל חוגג בטדי (אורן בן חקון)

על הקווים ומול היריבה

שרון מימר פגש את בית"ר ירושלים כמאמן ב-20 משחקי ליגה לאורך הקריירה שלו. המאזן שלו כולל 8 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. מן העבר השני, מאמן בית"ר ירושלים ברק יצחקי מגיע עם זיכרונות אישיים מהמפגשים מול בני סכנין כשחקן, עם 6 שערי ליגה בקריירה, 2 במדי בית"ר ירושלים ו-4 במדי מכבי ת"א.

נתונים קבוצתיים: בית"ר ירושלים

בית"ר ירושלים מציגה פער מעניין בין משחקי הבית לחוץ. בטדי צברה 12 נקודות מתוך 21 אפשריות, 57%, בעוד שבמשחקי החוץ השיגה 15 נקודות מתוך 18, נתון של 83%. נתון בולט נוסף הוא יכולת הבעיטה מרחוק, עם 9 שערים מחוץ לרחבה, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. את הסיבוב הראשון סיימו הירושלמים עם 27 נקודות, 69% הצלחה, שיפור לעומת העונה שעברה אז עמדו על 26 נקודות ב-13 המחזורים הראשונים, 66.7%.

שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

נתונים קבוצתיים: בני סכנין

בני סכנין מגיעה עם נתונים שונים באופיים. האדומים הם הקבוצה עם מספר ניסיונות ההבקעה הנמוך ביותר בליגה, 115 מצבים בלבד. גם בהחזקת הכדור הם בתחתית, עם ממוצע של 37.4% למשחק, הנמוך ביותר בליגה. עם זאת, במשחק האחרון נגד מכבי בני ריינה נרשם שיא עונתי מבחינתם, עם 6 מצבי הבקעה טובים, בעיטה או נגיחה ממצב נוח, הכמות הגבוהה ביותר אליה הגיעו במשחק בודד העונה.

שחקנים במוקד: בית"ר ירושלים

מעורבותו של ג’ונבוסקו קאלו בולטת במיוחד, כאשר 32 מתוך 33 השערים שכבשה בית"ר ירושלים הובקעו כשהוא על כר הדשא והוא ללא ספק האקס פקטור בחלק ההתקפי. ירדן שועה מגיע בכושר אישי מרשים עם 6 שערים בארבעת משחקיו האחרונים. בסך הכל יש לו 7 שערים העונה, בדיוק כמו הכמות שכבש לאורך כל העונה שעברה. שועה גם מוביל את שיתוף הפעולה ההתקפי עם עומר אצילי, כאשר מסר לו את המסירה האחרונה לפני בעיטה או נגיחה 7 פעמים העונה, השילוב הנפוץ ביותר בהתקפת בית"ר, אם כי רק מצב אחד מהם הסתיים בשער.

ג'ונבוסקו קאלו (רדאד ג'בארה)

שחקנים במוקד: בני סכנין

אחמד סלמן הוא השם המרכזי בהתקפה של בני סכנין, עם מעורבות ישירה ב-5 שערים, 3 כיבושים ו-2 בישולים, הנתון הגבוה בקבוצה. בהגנה בולט מארון גנטוס, שחסם 12 מצבי הבקעה העונה, מקום רביעי בליגה יחד עם אור בלוריאן ונועם מלמוד. בקישור ובהתקפה, מת'יו קדג'ו אנים מדורג במקום השביעי בליגה בכמות הכדרורים המוצלחים, עם 21 כדרורים מוצלחים מתוך 43 ניסיונות, אחוז הצלחה של 48.8%.