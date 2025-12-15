יום שני, 15.12.2025 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

השופטת קוטין יצאה מבית המשפט עם אבטחה

בעקבות איומים וקללות מצד המשפחות של החשודים בזריקת רימוני העשן בדרבי של ת"א, שופטת בית משפט השלום נאלצה לצאת לרכבה תחת אבטחה. הפרטים בפנים

|
השופטת שלי קוטין (אחר)
השופטת שלי קוטין (אחר)

במהלך הארכת מעצר של החשודים בזריקת רימוני העשן בדרבי של תל אביב שלא התקיים בסופו של דבר, שופטת בית המשפט השלום שלי קוטין נאלצה לעזוב את בית המשפט, עקב איומים של המשפחות של העצורים ששהו באולם.

לעברה של השופטת נשמעו קללות, איומים קשים והכל מצד אותן משפחות של העצורים החשודים, אוהדי הפועל תל אביב, וכתוצאה מכך בבית המשפט ביקשו מהשופטת שהיא תצא מהמבנה לעבר הרכב שלה כשיש לה אבטחה צמודה.

נזכיר, 24 אוהדים של הפועל תל אביב קיבלו הארכת מעצר נוספת מהיום עד יום חמישי, כאשר ביום חמישי אמורים להיות מוגשים גם כתבי אישום נגד אותם חשודים, ובנוסף לכך תהיה דרישה של התביעה להארכת מעצרים של חלק מהחשודים עד תום ההליכים, אירוע חסר תקדים.

