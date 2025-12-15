השופטת קוטין יצאה מבית המשפט עם אבטחה

במהלך הארכת מעצר של החשודים בזריקת רימוני העשן בדרבי של תל אביב שלא התקיים בסופו של דבר, שופטת בית המשפט השלום שלי קוטין נאלצה לעזוב את בית המשפט, עקב איומים של המשפחות של העצורים ששהו באולם.

לעברה של השופטת נשמעו קללות, איומים קשים והכל מצד אותן משפחות של העצורים החשודים, אוהדי הפועל תל אביב, וכתוצאה מכך בבית המשפט ביקשו מהשופטת שהיא תצא מהמבנה לעבר הרכב שלה כשיש לה אבטחה צמודה.

נזכיר, 24 אוהדים של הפועל תל אביב קיבלו הארכת מעצר נוספת מהיום עד יום חמישי, כאשר ביום חמישי אמורים להיות מוגשים גם כתבי אישום נגד אותם חשודים, ובנוסף לכך תהיה דרישה של התביעה להארכת מעצרים של חלק מהחשודים עד תום ההליכים, אירוע חסר תקדים.