חשוב ומרגש: הביקור של חולון בבי"ס הרצפלד

יומיים אחרי הניצחון הדרמטי על מכבי רמת גן, ויום לפני היציאה לבולגריה למשחק סיום של שלב הבתים ב-BCL מול בורסאספור, הגיעה היום (שני) הפועל חולון לבית הספר הרצפלד בעיר להפנינג חנוכה המסורתי.

בית הספר הרצפלד הינו בית ספר לילדים ונוער בגילאי 6 עד 21, הסובלים ברובם ממחלות ניווניות ושיתוק מוחין, כשחלקם הגדול נעזרים בכיסאות גלגלים. לאחר טקס הצגת השחקנים הקבוצה הדליקה נר ראשון של חנוכה אותו התכבד להדליק האיש ושלשת הניצחון, קפטן הקבוצה, נתנאל ארצי.

בהמשך קיימו שחקני הקבוצה והצוות ביחד עם הילדים יום ספורט משותף, כמו כל שנה, שבסיומו הוענקו מדליות מיוחדות לכל ילדי בית הספר.

נתנאל ארצי מדליק את נרות החנוכה (דודי אוחיון הפועל חולון)

ליאור קררה ונסייר ברוקס (דודי אוחיון הפועל חולון)

ליאור קררה בבי"ס הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)

עידן זלמנסון ויאיר קרביץ בבית ספר הרצפלד (דודי אוחיון הפועל חולון)

מהפועל חולון נמסר: “אנו במועדון רואים זכות גדולה בלהיות חלק ממעגל הנתינה והתרומה לקהילה גם השנה, שמחנו לחזור לבית הספר הרצפלד ולהעלות חיוך של אושר על פניהם של הילדים המקסימים אותם פגשנו ושל סגל בית הספר שעושה מלאכת קודש”.