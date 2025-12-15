יום שני, 15.12.2025 שעה 20:43
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

אוהדי הפועל פ"ת לא עודדו 13 דקות ו-12 שניות

כולם לאותה מטרה: אחרי שהקהל של הפועל ת"א החל במחאה נגד המשטרה, האוהדים הכחולים הצטרפו בסולידריות בפתיחה נגד מכבי ת"א. וגם: הסיבה לזמן המדויק

|
אוהדי הפועל פתח תקווה במחאה (שחר גרוס)
אוהדי הפועל פתח תקווה במחאה (שחר גרוס)

כבר תקופה ארוכה שיש מתיחות רבה בין המשטרה לבין הקהל בישראל, ובפרט הקהל של הפועל תל אביב, כאשר במחזור הקודם מבחינת האוהדים של הפועל נחצה קו אדום, כאשר מספר צופים הוצאו מאצטדיון בלומפילד בעקבות חולצה שאותה לא ראו בעין טובה אצל השוטרים.

בסופו של דבר ארגון האולטראס של הפועל ת”א הוציא הודעה בה הוא קורא לכולם לא להיכנס לאצטדיון ביפו, ובאמת יציעים 4-5, שמאכלסים את הארגון, היה כמעט ריק לחלוטין. בעקבות כל האירועים, אוהדי הפועל ת”א החליטו על חרם במשחק נגד קריית שמונה באצטדיון בנתניה.

באולטראס הפועל ת”א הוציאו הודעה שבה רשמו שבעקבות כל האירועים, הם לא יעודדו לא עם תופים, לא עם דגלים ולא עם שירים, כשצפויה להיות דממה מוחלטת מצידם במשך 13 הדקות ו-12 השניות הראשונות במפגש, ואכן כך היה. הסיבה לזמן המדויק היא ‘ACAB’, ראשי תיבות מוכרים שפירושם בעברית הם ‘כל השוטרים הם ממזרים’.

אוהדי מכבי חיפה. גם הם לקחו חלק במחאה (חגאוהדי מכבי חיפה. גם הם לקחו חלק במחאה (חג'אג' רחאל)

עם ההודעה הזו התגלתה סולידריות יוצאת דופן בקרב עוד קהלים בישראל, כשהיום (שני) אוהדי הפועל פ”ת הצטרפו למחאה. ב-13 הדקות ו-12 השניות הראשונות של המשחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, הקהל הכחול לא עודד וישב, בלי תופים, בלי דגלים, בלי שירה.

המספר 1312 (סדר האותיות באנגלית) משמש כייצוג חלופי לשם, ובעקבות המספר הזה החליטו האוהדים לבצע את הזמן המדויק הזה. בכל מקרה, לאחר שאוהדי הפועל ת”א הודיעו על המחאה הזו, מספר ארגונים אחרים הצטרפו למאבק נגד המשטרה כמו אוהדי מכבי חיפה, הפועל ב”ש, הפועל פ”ת וחדרה.

