"צפוי גשם חזק בבלומפילד, זה שיא המערכת"

מזג האוויר החורפי מורגש היטב בימים האחרונים, כאשר שני משחקי ליגת העל אמורים להיות משוחקים הערב (שני) ביפו ובירושלים. ליאור סודרי, חזאי ממטאת-טק, התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף על מה צפוי בהמשך במשחקיהן של מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים.

יש היום משחקים בבלומפילד ובטדי, תן עדכון.

“בירושלים גשום וקר, 10 מעלות. להתלבש עם צעיפים וכובעי צמר. גם בבלומפילד גשם כבר החל”.

חולדאי אמר בזמנו שלא צריך גג. היום צפוי שם גשם?

“כן, גשם חזק. לא יפתיע אותי אפילו אם תהיה הצפה באזור”.

איזה כמויות של גשם צפויות באזור השעה של המשחק?

“זה בדיוק השיא של המערכת. שיא הגשם”.

כמה מבחינת מילימטרים?

“סביבות ה-20-30 מילימטרים בשעות של המשחק. זה הרבה”.

יש רוחות?

“לא משהו דרמטי. הדרמה זה הגשם”.