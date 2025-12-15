יום שני, 15.12.2025 שעה 15:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"מצוין שיצחקי מגבה את אצילי, הוא יחזור לעצמו"

שחקן העבר של בית"ר, עמית בן שושן, ב"שיחת היום": "גם כשעומר לא טוב, רואים שהוא נלחם". על סכנין: "הייתי פותח עם אלימלך, הולך להיות משחק קשה"

|
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

תיקו בדרבי במחזור הקודם לא סיפק את בית”ר ירושלים, שרוצה לחזור הערב (שני, 20:30) לנצח נגד בני סכנין בטדי, במטרה להישאר חזק בצמרת הגבוהה. שחקן העבר של הקבוצה, עמית בן שושן, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה חושב שיהיה במשחק?
“הולך להיות משחק מאוד קשה. סכנין תמיד באה מוכנים ואנחנו נצטרך לבוא גם מוכנים”.

https://omny.fm/shows/onesport/15-12/embed?style=cover"

באמת קשה, למרות המומנטום והיתרון בקהל?
“תמיד המשחקים עם סכנין מאוד קשים. עם שרון מימר על הקווים הם מאוד מסוכנים”.

עומר אצילי (רדאד געומר אצילי (רדאד ג'בארה)

עם מי אתה עולה במגן הימני?
“רועי אלימלך”.

איך אתה רואה את עומר אצילי?
“ברק יצחקי עושה מצוין שהוא נותן לו גיבוי. כל בעיטה שלו מסוכנת, הוא יכול לחזור לעניינים”.

יש תקופות כאלה.
“גם במשחקים האחרונים שהוא לא היה טוב, אתה רואה שהוא רוצה ונלחם”.

תוצאה הערב?
“0:1 לבית”ר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */