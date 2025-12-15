פגישה בין זהבי ללאפורטה על עתיד לבנדובסקי

כמה חודשים לפני סיום חוזהו, הפרק של רוברט לבנדובסקי בברצלונה לא בהכרח הגיע עדיין לסיומו. בשבועות האחרונים עלו ידיעות שונות מתוך המועדון הקטלוני שמצביעות על כך שהמועדון אינו פוסל להציע לחלוץ הפולני הארכת חוזה לעונה נוספת, אך בכפוף לתנאי מרכזי אחד: שרמת הביצועים שלו תהיה בהתאם למצופה.

עתידו הוא נושא שלפי מקורות במועדון לא יוכרע בטווח הקצר, מאחר שסבורים שעדיין מוקדם מאוד להחליט ואי אפשר להעריך זאת במחזור ה-17 של הליגה הספרדית. בנוסף, ברצלונה זקוקה לעוד זמן כדי לבחון את השוק ולאתר את צורכי הקבוצה. עם זאת, בספרד מדווחים כי בשבת האחרונה התקיימה פסגה בעלת חשיבות גבוהה בין פיני זהבי, סוכנו של הפולני, לבין הנשיא ז'ואן לאפורטה.

הפגישה, שנמשכה כשעתיים, נערכה בסוויטת הנשיא באחד המלונות האייקוניים ביותר בברצלונה כדי להימנע ממבטים זרים, ובה דובר, בין היתר, על עתידו של השחקן הפולני. עמדתו של השחקן, שהועברה לנשיא במהלך הפגישה, היא להישאר עונה נוספת במועדון הקטלוני. השחקן מרגיש בכושר ורוצה להמשיך בברצלונה, וכך העביר זהבי ללאפורטה במהלך הפגישה. בנוסף, לאשתו של החלוץ יש כמה מיזמים עסקיים בעיר, בהם חדר כושר שהיא פוקדת באופן קבוע, גורם שמחזק את ההשתרשות האישית והמשפחתית של השחקן בברצלונה.

פיני זהבי ולאפורטה (IMAGO)

עם זאת, במועדון סבורים שעדיין מוקדם מאוד לקבל החלטה סופית ומעדיפים להמתין ולבחון כיצד הפולני מגיב בקטע המכריע ביותר של העונה. החל מחודש ינואר יחל החלק התובעני ביותר של השנה, עם משחקי הסופר קאפ הספרדי, משחקים מרכזיים בליגה הספרדית והשלבים המכריעים הן בגביע המלך והן בליגת האלופות.

בנוסף, במועדון מצפים שחלוץ בסדר גודל של רוברט לבנדובסקי יחזור להיות מכריע ויספק תפוקה התואמת לזו שהציג בעונות קודמות, שבהן רשם נתונים מצוינים של 33, 26 ו-38 שערים. זו רמת הייצור שהמועדון מצפה לה ממנו, במיוחד לנוכח מעמדו כאחד השחקנים בעלי המשקל החוזי הגבוה ביותר בסגל.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

לפיכך, לבנדובסקי, שנעדר מהאימון שלאחר הניצחון על אוססונה, ייבחן משחק אחר משחק, מאחר שהפעלת אותה עונה אופציונלית תלויה בביצועיו עד לסיום העונה. במועדון אינם מסתירים כי עזיבתו תאפשר מרחב תמרון משמעותי ברמת השכר, אך במקביל מודעים לכך שהחזקת שחקן עם המאפיינים של הפולני מעניקה ערך מוסף הן על כר הדשא והן בתוך חדר ההלבשה, ולכן ההחלטה הסופית תידחה לשלב מאוחר יותר.