"מקווה שביה"מ יחמיר. אירוע מכונן, יכול להרתיע"

המאבק בין אוהדי הפועל תל אביב למשטרת ישראל לא תם. בצל האירוע עם חולצת המחאה של קהל האדומים, הצהרת התובע הוגשה נגד 24 חשודים מארגון אולטראס הפועל זכר לאירועי הדרבי שלא שוחק. לקראת האפשרות שהמוני אוהדים יגיעו עם אותה חולצה שהמשטרה אסרה לבלומפילד, למשחק הקרוב של הקבוצה מול בני ריינה, דובר מחוז ת"א במשטרה סנ"צ שחר גמזו עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה יכול להרחיב על הארכות המעצר?

“זה אירוע תקדימי. יש הצהרת תובע נגד 24 חשודים ממשחק הדרבי שלא התקיים. ביצענו חקירה מואצת עם המון משאבים שהפעלנו כדי להגיע לאותם מפירי סדר. ימ”ר תל אביב פעלה במרץ. אנחנו נבוא חשבון עם מי שפוגע בחוויית הספורט”.

העצורים שלכם בחורים מאוד צעירים, רובם מאזור תל אביב. מה המאפיין של אותם חשודים?

“יש פה קבוצה של אוהדים מגרעין מאוד קשה, שפעל באופן שיטתי. יש פה התארגנות מבעוד מועד בצורה מאוד סדורה. אנחנו מכירים את זה מהעולם הפלילי ומארגוני פשיעה. חשפנו שיטה שאנחנו מכירים אותה משם. בין עם זה שליחת הודעות ובין עם זה לנתק טלפונים, להגיע עם בגדי החלפה. יש הודעות שהם קוראים לכתוש, ממש במילים האלה. זו המטרה שלהם, ליצור בלגן ופרובוקציה. מגיעים עם אלות ותרסיסי גז פלפל”.

החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

אני מניח שהחשודים ששלחתם הם השליחים ולא ראשי הארגונים.

“אנחנו מדברים על מושגים בעולם העברייני. אני יודע להגיד שאחד מראשי האולטראס גם נעצר, הוא זה שהלהיט את הרוחות וארגן את הכל. אנחנו מבינים שיש התארגנות”.

מי מממן את זה?

“לא יודע להגיד וזה לא חשוב. זו קבוצה של אנשים שבאים להרוס. זה קומץ שמחליט להתנגח עם המשטרה. למשטרה אין שום עניין עם אוהדי הפועל תל אביב, אנחנו לא שם. לא מעניין הצבע חולצה”.

אז למה בשבת האחרונה היו צריכים לבדוק חולצות, ומה יקרה במשחק הבא? אלפי אוהדים כבר רכשו חולצות. אולי המשטרה צריכה לרדת מהעניין. הזה, מי שמקלל שוטרים מקומו לא איתנו, אבל איך אתם הולכים להיערך לבדיקה של החולצות?

“אתם צריכים להבין שזה לא מתחיל ונגמר בחולצה. חלק מהעצורים האלה הם תומכי חולצות, אבל זה לא האירוע”.

המשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

המשטרה עושה טעות שהיא מתעסקת בזה.

“חבל על הכסף שלהם, מי שיגיע עם חולצה כזאת לא ייכנס למגרש. בשבת האחרונה הגיעו קומץ ושאמרו להם שהם לא ייכנסו הם הורידו”.

ואם כל הקבוצות יגיעו עם החולצות כמחאה?

“מי שיגיע לא ייכנס. אתם מנרמלים את האירוע וחבל. חופש הביטוי נגמר איפה שמתחיל חופש השיסוי וההסתה. מספיק אוהד שהוא אח של שוטר שנהרג ב-7 באוקטובר, שיראה חולצה כזאת וייפגע. אנחנו רוצים למנוע את הפרובוקציה ויש לנו את הסמכות. נאכוף את זה”.

אם כל אוהדי הכדורגל יגיעו עם החולצה?

“אנחנו ביום חסר תקדים שבו מוגשות 24 הצהרות תובע עם בקשה לכתב אישום, כשבתווך יש עוד שני קטינים שיוציאו נגדם כתב אישום”.

אנחנו מקווים שמי שעשה עבירה ייענש, אבל חופש הביטוי מכיל חולצות.

“חופש הביטוי זו זכות, אבל איפה שמתחיל חופש ההסתה, לא ניתן לזה יד, זה לא יקרה”.

לא יהיה פה מחזור.

“יש לנו שיח עם המנהלת וההתאחדות. הם איתנו, גם חלק נכבד מאוהדי הפועל שתומך בנו ומוקיע את האוהדים הפורעים”.

פרש משטרה מול אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

להתחיל לבדוק חולצות זה מוגזם…

“מי שיגיע עם החולצה לא ייכנס”.

מה העונש שיכול לצאת מהתביעות?

“אנחנו מקווים שבית המשפט יחמיר. זה אירוע מכונן שיכול להרתיע לאירועים הבאים. אנחנו רוצים לייצר חווית ספורט”.

בג”ץ ביטל לא מזמן נוהל של המשטרה לעכב אנשים ככה.

“ראיתי את ההחלטה. גורמים במשטרה יבחנו את הדבר הזה והחלטות יתקבלו בהתאם”.

כמה התובע ידרוש מבחינת מאסר?

“אני לא יודע להגיד. יוגש כתב אישום בעוד מספר ימים, אני מבקש שיבקשו עונש חמור. יש פה אמירה גם של בית משפט לאפשר את העניין הזה. מקווים שמי שצריך להירתע ירתע”.

הצלחתם לעלות על מי שיתף פעולה עם האוהדים?

“מניסיון העבר היו גורמים ששיתפו פעולה בהכנסת האמצעים, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אנחנו יודעים שחלק מאנשי האצטדיון והאבטחה. פה ספציפית אנחנו לא יודעים”.

המעצר של ראש ארגון האולטראס קשור לתקיפה של אוהד מכבי תל אביב במודיעין?

“זה קשור לשני אירועים. אחד בגלל אירוע שהיה בפארק פרס בחולון שבאו לתקוף אוהדים מקבוצה אחרת. שהיו שם אוהדים רעולי פנים עם אמצעי תקיפה. הוא מעורב גם באירוע של הדרבי”.