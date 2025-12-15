יום שני, 15.12.2025 שעה 18:05
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
3811-5114באיירן מינכן1
2916-2914לייפציג2
2912-2414בורוסיה דורטמונד3
2619-3014באייר לברקוזן4
2620-2914הופנהיים5
2522-2514שטוטגרט6
2429-2914איינטרכט פרנקפורט7
1823-1914אוניון ברלין8
1723-2114פרייבורג9
1623-2214פ.צ. קלן10
1622-1814בורוסיה מנשנגלדבאך11
1628-1814ורדר ברמן12
1524-2014וולפסבורג13
1524-1514המבורג14
1328-1714אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
726-1314מיינץ18

"ריאל מדריד השאירה את אלונסו לבד לגמרי"

מנכ"ל באייר לברקוזן, פרננדו קארו, מטיל ספק ביחס של המועדון הספרדי למאמנו: "הוא תמיד סופג לבד את כל הביקורת, זה מצב שונה ממה שהיה לו אצלנו"

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

פרננדו קארו, מנכ"ל באייר לברקוזן, לא חסך במילים כשנשאל על המצב העדין שבו נמצא צ'אבי אלונסו, מאמנה לשעבר של הקבוצה הגרמנית, בריאל מדריד. מנכ"ל הגרמנים חשף כי נפגש לאחרונה עם המאמן ושלח עקיצה לבלאנקוס, כשהוא מאשים אותם בכך שאינם מתייחסים לאלונסו בכבוד הראוי לו.

במקביל, קארו ניצל את הראיון ל’סקיי’, לפני נניצחון 0:2 של לברקוזן בדרבי מול קלן, כדי להבהיר שדלתות הביי ארנה תמיד תהיינה פתוחות, הן עבור אלונסו והן עבור פלוריאן וירץ, שנמכר הקיץ לליברפול מלברקוזן, כאשר גם הוא עובר תקופה קשה לאחר מעברו בקיץ.

"במהלך פגרת הנבחרות ביליתי סוף שבוע במדריד, והצוות המקצועי והמשפחה שלו ביקרו אותנו פעמיים. יש לנו קשר מצוין, בסופו של דבר, במשך שלוש השנים האלו היינו כמו משפחה. אני גם יודע שהם עוקבים אחרי המשחקים שלנו, ואנחנו עוקבים אחרי שלהם, אנחנו שומרים אחד על השני. אצפה בריאל מדריד, ואני בטוח שהם יצפו בלברקוזן מול קלן. יש בינינו הרבה חיבה ואנחנו שומרים על קשר קרוב מאוד", הדגיש קארו.

קארו ואלונסו (IMAGO)קארו ואלונסו (IMAGO)

כשנשאל אם יש לו עצה כלשהי לצ'אבי אלונסו בתקופה הקשה הזו כמאמן הלבנים, קארו לא סינן מילים. "אנחנו לא מייעצים לו על שום דבר. בזמנו היינו רוצים שהוא יישאר כאן, אבל אנחנו יודעים שהוא מאמן עם כישרון אדיר, שבכנות מוצא את עצמו במצב שונה במדריד. אם המאמן נותר להתמודד לבד ותמיד הוא זה שסופג את הביקורת, אז המצב שונה לחלוטין ממה שהוא חווה בלברקוזן, שם כולנו משכנו לאותו כיוון ולא השארנו את המאמן מבודד פוליטית", הדגיש.

לסיום הראיון, קארו שלח מסר לווירץ ולצ'אבי אלונסו: "הדלת פתוחה. אם שניהם ירצו לחזור, הם יכולים לעשות זאת בכל עת", סיכם המנהל הספרדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */