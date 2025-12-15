יום שני, 15.12.2025 שעה 14:32
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א יעמדו לדין

הירוקים עלולים להיענש על קריאות גזעניות ופריצה למגרש, הדרומיים על התנהגות בלתי ספורטיבית והאדומים אחרי שאנשי צוות אמרו לשופטים: "אתם בושה"

|
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, החליט להעמיד את מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א. כל הדיונים שלהן יתקיימו ביום רביעי בשעה 16:00.

הירוקים יעמדו לדין בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות והתפרצות לשדה המשחק, הפועל ב"ש תעמוד לדין בגין התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים והפועל ת"א בעקבות העלבת שופט ואי ציות להוראת השופט.

בדו"ח השיפוט צוין שבדקה ה-72 בין מכבי חיפה לבני ריינה נשמעו נהמות וקריאות "מחבל" מהיציע המערבי שאיכלס את האוהדים הירוקים. כמו כן, לאחר סיום המשחק, ירד אוהד לדשא מהיציע שאיכלס את אוהדי חיפה.

בנוגע לב"ש, בדקה ה-78 נזרק כדור מהיציע של אוהדיה, מה שמנע את חידושו המהיר של המשחק. בנוסף, בדקה ה-94 הושלך כדור מאותו יציע, הפעם במהלך המשחק, הוא נחת ברחבה של נתניה וכמעט פגע בכדור המשחק, מה שגרם לעיכוב.

אוהדי הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

לגבי הפועל ת"א, בדו"ח השיפוט נכתב כי בזמן שצוות השיפוט ירד לעבר חדר ההלבשה, שני אנשי צוות מהפועל ת"א קראו לעבר השופטים: “אתם בושה וחרפה, אין לכם מושג. בושה של שיפוט". עוד נכתב כי הקוון ניגש אל השניים וביקש מהם להזדהות, הם סירבו בתוקף והמשיכו לחדר ההלבשה. לבסוף הם זוהו בתור אלון מגדסי (פיזיותרפיסט הפועל ת"א) ואסי אלסדווי (המעסה), שגם הם יעמדו לדין.

