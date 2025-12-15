"מלמד כל הזמן אמר שהוא יצליח בקבוצה גדולה"

גיא מלמד חיכה להזדמנות שלו, חיכה וחיכה, וכשהיא הגיעה – הוא לקח אותה בגדול. החלוץ שב להרכב של ברק בכר והיה שותף פעיל עם שלושה שערים בסך הכל בניצחונות על הפועל תל אביב ועל מכבי בני ריינה. האנליסט שלו, שקד עמירם, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

ספר לנו על התקופה שעברת עם מלמד ביחד.

“התחלנו לעבוד בתחילת התקופה שלו בהפועל חיפה, איתמר נוי חיבר בנינו. גיא היה מנהיג שם, חיבר את חדר ההלבשה ומבחינה מקצועית הייתה בנינו הבנה עיוורת. עבדנו הרבה על דברים ששינו את הסגנון של גיא, מלהיות חלוץ שרוצה את הכדור לרגל לכזה שרוצה גם לעומק. הוא מפתה את השחקנים היוצרים בחיפה להכניס לו כדורים גם לעומק. הוא למד לשים את עצמו במקומות הכי מסוכנים שיש. הוא מייצר כמות ענקית של הזדמנויות, במעט מאוד דקות הוא הצליח להבקיע מספר יפה של שערים”.

מה עבר עליו בתקופה שהוא התייבש?

“הוא מאוד חזק בראש. לכולם סביבו היו תהיות, וגיא כל הזמן היה עם מנטרה חזקה של אני הולך להצליח בקבוצה גדולה. הוא התעקש להישאר גם כשחשבו שהוא חי בסרט, הוא ידע שתגיע ההזדמנות. תקופות קשות תמיד מגיעות, אבל הוא היה ממוקד במשימה שלו ועבד כרגיל באימונים. הוא לגמרי היה מפוקס”.

גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)

הוא גם לא רצה לעזוב את מכבי חיפה.

“נכון. במשחק נגד הפועל תל אביב היה לו מחסום פסיכולוגי. הוא אמר שמחצית שלמה הוא לא נגע בכדור, אמרתי לו שהמשימה שלו זה להיות שם ברגע הנכון ולנצח את המשחק. כשמכבי חיפה לוחצת מאוד חזק, נפתח פער מאוד גדול וזה בדיוק היה השער. הוא עשה סיבוב של דניס ברגקאמפ וניצח את המשחק. יגיעו גם השערים הווירטואוזים, יש לגיא מלא איכות”.

זה גיא מלמד המשודרג?

“זה אותו אחד של הפועל חיפה, הוא לא ירד בקצבים לאורך כל התקופה, היה עם אותן אנרגיות”.

איך גיא ביחס לשחקנים אחרים?

“אינטליגנטית, פנטסטי. הכי נוח שיש. הוא רואה איתי קטעים בווידאו ומדמיין. זה הכי כיף שיש, הוא גורם לי לראות דברים שאני לא רואה. אנחנו זורקים אחד לשני ביטויים שמישהו מבחוץ לא יבין”.