יום שני, 15.12.2025 שעה 15:47
שונות  >> שיחת היום של שוופס
לוח תוצאות

"איים עליי ברצח בירידה מהמגרש, הייתי בהלם"

בן ציון ברזילי, עוזר מאמן בילדים של כפר יונה, סיפר ב"שיחת היום" על התקיפה של אב השחקן: "הצמיד ראש והרגשתי מכה, הוא והילד הורחקו לצמיתות"

|
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

אביו של שחקן כפר יונה בטרום ילדים ב' איים על עוזר המאמן של הקבוצהבן ציון ברזילי, כי יירצח ואף תקף אותו, מה שגרם להפסקת המשחק. הקבוצה נקנסה על תנאי וספגה הפסד טכני. אותו עוזר מאמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה איתך?
“בסדר, בהתחלה הייתי בהלם”.

https://omny.fm/shows/onesport/15-12/embed?style=cover"

תספר לנו על כל האירוע.
“אני אספר בגדול. התחילה המחצית השנייה, עברו שלוש ארבע דקות, שמעתי צעקות מבחוץ מאבא של אחד השחקנים שהוא רוצה לקחת אותו הביתה. אמרתי לו אין בעיה. תוך כדי שאני שולח את הילד שמעתי את האבא הולך, הוא ביקש ממני טופס שחרור, התהפך, התחיל לדבר בקללות ואיומים. אמרתי לו שלא ידבר ככה ליד הילדים. הסתובבתי, הוא הצמיד אליי ראש. הרגשתי מכה מאחורה, דבר ראשון חיבקתי את הילדים שלא ייפגעו. הוא המשיך עם האיומים והקללות. הוא הורחק לצמיתות עם הילד”.

כדורגל (יונתן גינזבורג)כדורגל (יונתן גינזבורג)

הוא איים עליך ברצח?
“במהלך הירידה מהמגרש. בחרתי לא להגיש תלונה למרות שהמועדון לחץ. הוא התקשר וביקש סליחה”.

הוא הבין שהוא חצה קו אדום?
“כן, הוא היה מוכן לעשות הכל שהילד יישאר בקבוצה, אבל לא נתנו לו את הדלת הזאת כי זה קו אדום שאסור לחצות אותו”.

זה דבר שקורה הרבה, מישהו הסביר לכם למה זה לא מטופל?
“לא יודע לגבי השאר, אצלנו זה דבר שהוא קו אדום והוא לא קורה בדרך כלל. מנהלים את זה טוב. הילד שלו הוא ילד מאוד טוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */