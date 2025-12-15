"איים עליי ברצח בירידה מהמגרש, הייתי בהלם"

אביו של שחקן כפר יונה בטרום ילדים ב' איים על עוזר המאמן של הקבוצה, בן ציון ברזילי, כי יירצח ואף תקף אותו, מה שגרם להפסקת המשחק. הקבוצה נקנסה על תנאי וספגה הפסד טכני. אותו עוזר מאמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה איתך?

“בסדר, בהתחלה הייתי בהלם”.

תספר לנו על כל האירוע.

“אני אספר בגדול. התחילה המחצית השנייה, עברו שלוש ארבע דקות, שמעתי צעקות מבחוץ מאבא של אחד השחקנים שהוא רוצה לקחת אותו הביתה. אמרתי לו אין בעיה. תוך כדי שאני שולח את הילד שמעתי את האבא הולך, הוא ביקש ממני טופס שחרור, התהפך, התחיל לדבר בקללות ואיומים. אמרתי לו שלא ידבר ככה ליד הילדים. הסתובבתי, הוא הצמיד אליי ראש. הרגשתי מכה מאחורה, דבר ראשון חיבקתי את הילדים שלא ייפגעו. הוא המשיך עם האיומים והקללות. הוא הורחק לצמיתות עם הילד”.

כדורגל (יונתן גינזבורג)

הוא איים עליך ברצח?

“במהלך הירידה מהמגרש. בחרתי לא להגיש תלונה למרות שהמועדון לחץ. הוא התקשר וביקש סליחה”.

הוא הבין שהוא חצה קו אדום?

“כן, הוא היה מוכן לעשות הכל שהילד יישאר בקבוצה, אבל לא נתנו לו את הדלת הזאת כי זה קו אדום שאסור לחצות אותו”.

זה דבר שקורה הרבה, מישהו הסביר לכם למה זה לא מטופל?

“לא יודע לגבי השאר, אצלנו זה דבר שהוא קו אדום והוא לא קורה בדרך כלל. מנהלים את זה טוב. הילד שלו הוא ילד מאוד טוב”.