3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

היחסים ב-Winner למכבי ת"א נגד הפועל פ"ת

למרות התקופה הקשה: לפי המומחים, האלופה פייבוריטית ברורה בביתה עם יחס של פי 1.25 לניצחון, האורחת עם פי 8.00. וגם: היחסים לבית"ר סכנין ואנגליה

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

יום שני הגדול כבר פה, ואיזה משחקים נהדרים יש לנו הערב. בזירה המקומית, בית”ר ירושלים תארח את בני סכנין למשחק לוהט בטדי ומכבי תל אביב תפגוש את הפועל פתח תקווה בבלומפילד. באנגליה, מנצ’סטר יונייטד תשחק נגד בורנמות’.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

בית”ר ירושלים – בני סכנין

הקבוצה של ברק יצחקי אמנם מעדה בבית במחזור האחרון נגד הפועל ירושלים, אך הערב היא מגיעה כפייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.35 לניצחון. הפתעה של האורחת תהיה שווה למהמרים יחס של פי 6.40, כשחלוקת נקודות בטדי מקבלת יחס של פי 4.70. 

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגשחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)

מכבי ת”א – הפועל פ”ת

אלופת המדינה נמצאת בתקופה מגמגמת, כשבאירופה היא בדיוק חטפה תבוסה, בדמות 4:1 בשטוטגרט. הצהובים חייבים 3 נקודות היום, והם מקבלים לכך יחס של פי 1.25. מהצד השני, ניצחון של המלאבסים יהיה שווה יחס של פי 8.00 למהמרים, כשתיקו שווה 5.40.

מנצ’סטר יונייטד – בורנמות’

השדים האדומים מגיעים לאחר ניצחון משכנע נגד נועלת הטבלה, והיום בבית הם יודעים שעליהם לקחת את 3 הנקודות, כשלאפשרות הזאת הם מקבלים יחס של פי 1.70. הפתעה של האורחת מקבלת יחס של פי 3.75, כשחלוקת נקודות תהיה שווה ליחס של פי 3.90. 

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)
