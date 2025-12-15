יום שני, 15.12.2025 שעה 14:28
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
15800-8439עירוני קריית אתא
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

סיומו של עידן: אבשלום עוזב את אליצור נתניה

לאחר תקופה של שש שנים, המנהל המקצועי של קבוצת הכדורסל מעיר היהלומים הודיע על סיום דרכו במועדון: "זה לא פרק שנחתם, אלא יסוד שנבנה לעתיד"

|
עידן אבשלום (אורן בן חקון)
עידן אבשלום (אורן בן חקון)

בעוד שאליצור נתניה רשמה עד כה, ניצחון בודד מתוך שמונת משחקי הפתיחה של ליגת ווינר סל, היא תשחק הערב (שני, 20:55) מול הפועל העמק. בינתיים במועדון מעיר היהלומים הודיעו כי לאחר 6 שנים, עידן אבשלום סיים את דרכו כמנהל המקצועי של אליצור נתניה.

במהלך תקופתו, הוביל אבשלום את המועדון לשתי עליות לליגת העל, זכייה בגביע הליגה הלאומית ומעבר היסטורי לארנה החדשה שנבנתה בעיר. כל זאת, לצד בניית תשתית מקצועית יציבה וארוכת טווח, פיתוח וקידום שחקנים ישראלים לרמות הגבוהות ביותר, יצירת תרבות ארגונית ייחודית וחיבור עמוק ומשמעותי לקהילה המקומית, כך לדברי  המועדון.

“בזכות עבודה יומיומית בלתי מתפשרת, חזון ברור ואמונה בדרך, הפכה אליצור נתניה בשנים האחרונות לסמל של צמיחה, התמדה והצלחה, מועדון שמייצג גאווה מקומית, ערכים של מצוינות, מחויבות וכדורסל ישראלי אמיתי”, אמרו בנתניה.

עידן אבשלום (רועי כפיר)עידן אבשלום (רועי כפיר)

“אבשלום הודה להנהלת המועדון, לעיריית נתניה, לשחקנים, לצוותים המקצועיים, לשותפים לדרך ולקהל הנאמן שהפך את המסע הזה לייחודי ומשמעותי. הוא סיים את תפקידו בתחושת סיפוק עמוקה וגאווה גדולה על הדרך שנבנתה. למרות עזיבתו, עידן אבשלום יישאר תמיד חלק בלתי נפרד מה-DNA של אליצור נתניה, וימשיך לעקוב, לתמוך ולאהוב מרחוק”.

עידן אבשלום סיכם: “זה לא פרק שנחתם, אלא יסוד שנבנה לעתיד. אני מודה על הזכות ומאחל לקבוצה ולמנהליה הצלחה גדולה בהמשך הדרך”.

