"מוכן שהפועל פ"ת לא תפסיד ושיהיה בלאגן במכבי"

הפועל פתח תקווה תתארח הערב (שני, 20:00) אצל מכבי תל אביב כשהיא חייבת נקודות כדי לברוח מהתחתית, והיא תקווה להפתיע את הצהובים בבלומפילד. אלי מחפוד, שחקן ומאמן העבר של יריבת אלופת המדינה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את המשחק הערב? נראה את הקבוצה משנה את דרכה היום?

“הייתי שבוי בקונספציה שהקבוצה משחקת כדורגל מסודר ומתוכנן, אבל צריך נקודות. חסר רוע בקבוצה, היא יותר מדי נחמדה ונאיבית. חסרה מנהיגות בתוך המגרש, כמו בתקופה שלנו. אבל אני חושב שעד סוף העונה ישחקו כדורגל”.

יש לעומר (פרץ) את הכלים לשחק הגנתי?

“מחפשים רק כדורגל. לפעמים צריך קשיחות ושירגישו אותם יותר נוקשים. זה לא כמו הלאומית שחצי מהקבוצות משחקות בהליכה. אם יהיו רעים יהיה אפשר להביא היום נקודות”.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)

אתמול לאזטיץ’ אמר שזאת הקבוצה שהוא הכי אוהב בליגה.

“אנחנו מכירים את התרגילים האלה. שיאהב אותנו וניקח נקודות. הקבוצה צריכה לשנות חשיבה וללכת עם יותר רוע. זו המילה. ששחקנים לא יהיו פראיירים גם כשהם מאבדים כדור. זה צריך לבוא מתוך הקבוצה”.

איך ייגמר לדעתך?

“אנחנו ניקח נקודה היום. הגיע הזמן לקחת מהגדולות נקודות”.

אם הפועל פתח תקווה לא מפסידה יהיה בלאגן במכבי תל אביב.

“אני מוכן שיהיה שם בלאגן”.

יונתן כהן ישחק?

“לדעתי אמור לפתוח. אולי יבוא עם מוטיבציית יתר”.