יום שני, 15.12.2025 שעה 15:21
"חבילה למונדיאל מתחילה מ-4,200 דולר לאדם"

סמנכ"ל איסתא, מתן פלד, עשה סדר במחירים ב"שיחת היום": "יעלה פי 2 מאשר בקטאר, הגמר מתחיל מ-5,500 דולר". וגם: הטיסות לניו יורק והיעד הכי מבוקש

נבחרת ארגנטינה עם גביע המונדיאל (IMAGO)
נבחרת ארגנטינה עם גביע המונדיאל (IMAGO)

הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 סידרה לנו אילו נבחרות ייפגשו בשלב הראשוני של גביע העולם, וגם את ההצטלבויות האפשריות בהמשך הטורניר הגדול של הקיץ שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ומחירי הכרטיסים? גבוהים מאוד בהתאם לאירוע. על כך עלה סמנכ”ל איסתא ספורט מתן פלד לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה נשמע?
“בדיוק חזרתי מארצות הברית, ראיתי מלונות”.

אם בן אדם רוצה לטוס לשבוע, כמה מזוודות של כסף הוא צריך להכין?
“זה יהיה המונדיאל הכי יקר. גם אם מישהו ייסע בלי מונדיאל זה יעלה לו אותו דבר. כרגע המחירים התייצבו”.

כמה מחיר ממוצע לכרטיס?
בשלב הבתים החל מ-220 עד 700 דולר לכרטיס, גבוה פי 2 מהמונדיאל הקודם. השלבים הבאים דומים, רבעי גמר כיוון ה-1,000, חצאי גמר כיוון ה-2,000. הגמר מתחיל מ-5,500. אם אתה הולך לברודוויי זה פרופורציונלי”.

הגרלת מונדיאל 2026 (צילום מסך)הגרלת מונדיאל 2026 (צילום מסך)

תעשה סדר מבחינת חבילה של טיסה, מלונות. זה לא כמו קטאר שהאצטדיונים היו קרובים.
“בקטאר זה היה מושלם. בארצות הברית אתה עושה שניים או שלושה משחקים בשבוע. רוב האנשים נוסעים לאותה עיר, אבל יש דילוגים לפעמים. חבילה תעלה החל מ-4,200 דולר לבנאדם. טיסות אל על ישירות לניו יורק כבר נוגעות ב-2,000”. 

ומה עם שאר החברות, זה יוריד מחירים?
“אנחנו מקווים. יש 12 טיסות ישירות ביום לניו יורק בתקופה הזאת”.

מה הצפי לכמות ישראלים.
“מעריך ש-30 אלף יהיו. אלה אנשים שנוסעים למונדיאל ולטיול. אני מקווה שמחירי טיסות יירדו כי החבילה מושפעת בעיקר מזה”.

אוהדי ארגנטינה (רויטרס)אוהדי ארגנטינה (רויטרס)

מבחינה כספית, איפה אתה ממליץ לישראלים להתמקד?
“הכי מבוקש זה מיאמי. אחרי זה ניו יורק, שאתה יכול לשלב שם בין ערים. בגלל שארגנטינה קיבלה  את מרכז ארצות הברית אז הביקוש לדאלאס מאוד עלה”.

מה טווח הגילאים של הנוסעים?
“או חבורה של חברים בגיל 40-50, או משפחות בעיקר”. 

יש שוק שחור?
“תמיד יש. צריך מאוד להיזהר, בסוף זה ארצות הברית וטראמפ, פיפ”א מאוד מזהירה בזה שהיא תבטל כרטיסים. אנחנו לא נוגעים בזה. מי שהוציא כבר הרבה כסף, לא שווה לו לחסוך שם”.

