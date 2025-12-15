יום שני, 15.12.2025 שעה 14:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

אבי נמני: יש תחושה שהיום מכבי ת"א תתפוצץ

כוכב העבר ב"שיחת היום": "אם לא יהיה משהו קיצוני עם הקהל אז יהיה בסדר. אם לאזטיץ' לא היה רוצה להיות פה, הוא היה עולה על טיסה". וגם: התוצאה

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אחרי הפסד להפועל באר שבע במשחק העונה והפסד לשטוטגרט בליגה האירופית, מכבי תל אביב תארח הערב (שני) ב-20:00 את הפועל פתח תקווה, במטרה לחזור למסלול הניצחונות. אבי נמני, שחקן העבר האגדי של הצהובים, עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה עם המשחק?
“זה משחק קריטי”.

למכבי או ללאזטיץ’?
“אני לא רואה אותם כגוף נפרד. זה חשוב בגלל פער הנקודות ומה שקורה מסביב. העימות עם הקהל מאוד מטריד אותי, צריך למצוא פיתרון. זה מגיע לדשא בסוף - שקהל לא מגיע. מי שטובת המועדון בעיניו צריך לעשות הכל. צריך לוותר על אגו”.

ברמה המקצועית מה צריך לעשות לאזטיץ’? יש דיבורים שישחק יותר התקפי עם אנדרדה ודור פרץ.
“אני מקווה מאוד שזה יקרה. המשחק הזה תלוי אך ורק במכבי תל אביב, החלק החלש של הפועל פ”ת הוא ההגנה”.

זז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

כשאתה רואה את לאזטיץ’ מתראיין וכועס על חלק מהעיתונאים, איך לך זה מרגיש? אוהדים מפרשים את זה כאילו הוא לא רוצה להיות פה.
“אם הוא לא היה רוצה להיות פה, הוא היה עולה על טיסה. אפשר גם להבין אותו בגלל מה שקרה, הוא חושב שהתקשורת לא גיבתה אותו כמו שצריך. עכשיו הוא צריך להיות באופן מלא במכבי תל אביב ולהוציא את המקסימום”.

אתה רואה אותו יוצא מהקיבעון?
“כן, הוא מבין שיש קבוצות שצריך לשחק נגדן פתוח כדי לנסות להכריע בשלב מוקדם. היום זאת הזדמנות לתת לשחקנים זרים הזדמנות כדי גם לבדוק אותם עד חודש ינואר”.

כמה ייגמר?
“0:3, 0:4 למכבי תל אביב. תחושה שהיום מכבי תתפוצץ, אם לא יהיה משהו קיצוני עם הקהל, יהיה בסדר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */